Zugverkehr rollt wieder Polizei gibt Entwarnung nach Bombendrohung am Bahnhof Leer

Leer. Eine Bombendrohung am Bahnhof im ostfriesischen Leer hat zeitweise den Zugverkehr in der Region durcheinandergebracht. Die Polizei gab nach der Durchsuchung des gesperrten Bahnhofs aber Entwarnung.

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Freitag den Bahnhof im ostfriesischen Leer für mehrere Stunden gesperrt. Das Gelände wurde am Mittag weiträumig abgeriegelt und mit einem Spürhund nach verdächtigen Gegenständen abgesucht. „Dabei wurde nichts gefunden“, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag.

Warnanruf in Bäckerei

Der Zugverkehr war für mehrere Stunden eingestellt und rollte nach der Entwarnung wieder an. Zahlreiche Reisende konnten erst mit Verzögerung wieder weiterfahren.

Am Mittag hatte die Bäckerei in der Bahnhofshalle einen Warnanruf erhalten. Darauf räumte die Polizei das Gebäude, viele Beamte sicherten das Gelände im Umkreis. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen und kündigte ein Strafverfahren an.