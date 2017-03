Region Osnabrück, Emsland, Delmenhorst Wo DVB-T am 29. März in Niedersachsen abgeschaltet wird

Osnabrück. In Funk und Fernsehen wird seit Wochen auf die Abschaltung des Antennenfernsehens DVB-T am 29. März hingewiesen – auch in Regionen, die gar nicht davon betroffen sind, wie Teilen des Landkreises Osnabrück und des Emslands. Eine Übersicht.

In der Nacht vom 28. auf den 29. März 2017 wird das Antennenfernsehen in Niedersachsen vom bisherigen Standard DVB-T auf DVB-T2 HD umgeschaltet. Nutzer brauchen dafür neue Empfangsgeräte. Allerdings sind nicht alle 384.000 niedersächsischen Haushalte mit digitalem terrestrischem TV-Empfang von der Umstellung betroffen. (Hier geht es zum DVB-T2-HD-Empfangscheck)

Anbieter nutzen Umstellung für Abzocke

Dass Anbieter wie Freenet-TV oder Vodafone im Zuge der technischen Änderung verstärkt für ihre Produkte werben und Sender wie der NDR regelmäßig auf den Handlungsbedarf hinweisen, ist aus Sicht der Verbraucherzentrale Niedersachsen angebracht, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion – zumindest im Grundsatz. Allerdings hatte unter anderem Vodafone die anstehende Umstellung bereits für Werbung am Rande der Legalität genutzt. Außerdem bleibt in den Werbe- und Informationskampagnen verschleiert, dass die Umstellung nicht alle Zuschauer in Niedersachsen betrifft.

DVB-T2 HD: Großteil der Region Osnabrück erst 2018 dran

In weiten Teilen der Region Osnabrück wird DVB-T2 HD erst im Frühjahr 2018 gestartet. In Städten wie Osnabrück, Melle, Bad Essen und Bramsche ändert sich für DVB-T-Nutzer zunächst also nichts. Handeln müssen dagegen Zuschauer in Bersenbrück, Neuenkirchen-Vörden, Damme und Quakenbrück. Dort müssen Nutzer neue Geräte anschaffen oder auf eine andere Empfangsart, wie Satelliten-, Kabel- oder Internet-Fernsehen wechseln. (Weiterlesen: Darauf müssen Sie beim Wechsel zu DVB-T2 HD achten)

Grafik: dpa

Nördliches Emsland und Delmenhorst wird auf DVB-T2 umgestellt

Aktiv werden müssen auch die Bewohner nördlich von Löhnigen, Lähden, Sögel, Dörpen und Werlte, also auch in Papenburg, Delmenhorst, Leer und Aurich. Für Empfänger im südlichen und mittleren Emsland, zum Beispiel in Lingen, Meppen oder Haselünne, bleibt zunächst alles beim alten.

In diesen Regionen wird am 29. März 2017 auf DVB-T2 HD umgestellt: