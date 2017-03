„Ein Auto reicht, eine Axt reicht“ Verfassungsschutzpräsidentin: Anschlag jederzeit möglich

Osnabrück. Niedersachsens Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger warnt davor, dass es jederzeit zu einem islamistisch motivierten Anschlag in Europa kommen kann. Autonom agierende Einzeltäter seien eine kaum kontrollierbare Gefahr.

„Ein Auto reicht, eine Axt reicht“, zitierte Brandenburger auf der Bezirksversammlung des Bundes Deutscher Kriminalbeamten (BDK) in Osnabrück aus Internetchats von Islamisten. Im Internet radikalisierte potenzielle Einzeltäter stünden zunehmend im Fokus der Sicherheitsbehörden, so Brandenburger. Sie erhielten über das Netz Anleitungen und Anweisungen für Anschläge. „Es kann jederzeit in Europa dazu kommen“, verdeutlichte Brandenburger die Gefährdungslage. „Deutschland ist nach wie vor ein Ziel. Die Gefahr ist anhaltend hoch und kann sich jederzeit realisieren.“

680 Islamisten in Niedersachsen

Die salafistisch-islamistische Szene sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Von 3800 im Jahr 2011 auf 9700 im Jahr 2016 bundesweit und von 275 auf 680 in Niedersachsen. 920 beziehungsweise 77 seien aus Deutschland und Niedersachsen in das Gebiet des selbsternannten Islamischen Staates (IS) ausgereist. 29 Rückkehrer gebe es im gesamten Bundesland. „Es ist für Polizei und Verfassungsschutz nicht möglich, alle diese Personen rund um die Uhr so zu überwachen, dass von ihnen keinerlei Gefahr mehr ausgeht“, sagte Brandenburger.

„Geschwätz oder ernst zu nehmen?“

Die Ausreisen nach Syrien und in den Irak würden zwar abnehmen je weiter die Terrororganisation an Einfluss in der Region verliere. „Je mehr der IS aber unter Druck gerät, desto schwieriger wird es in Europa.“ Es gehe den Anhängern nicht mehr darum, in Syrien für den IS zu kämpfen. Sie fragten sich viel mehr: „Was kann ich hier tun?“ Die Antwort darauf erhielten sie eben vor allem im Internet, wo sich junge Menschen teils ohne religiöse Neigung binnen kurzer Zeit radikalisierten. Aussagen in Chats wie „ein Auto reicht, eine Axt reicht“ gelte es daraufhin zu überprüfen, ob sie „Geschwätz oder ernst zu nehmen“ seien.

Neben der Verschlüsselung im Internet plagten den Verfassungsschutz dabei Personalprobleme: So sei es schwierig, arabisch- oder türkischsprechende Mitarbeiter zu gewinnen. Brandenburger rief zudem zu einer engen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Länderebene im Kampf gegen den Islamismus auf.