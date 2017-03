Gewerkschaft warnt vor Engpässen So voll sind die Gefängnisse in Niedersachsen

Osnabrück. Die Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten (VNSB) beklagt volle Gefängnisse in Niedersachsen. Vor Kurzem hatte das Justizministerium noch mitgeteilt, die Belegungsquote im Bereich Strafhaft liege bei 93 Prozent.

Das ergab sich aus einer Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Kathrin Wahlmann. Über alle Haftformen hinweg, also beispielsweise inklusive offenem Vollzug, gab das Ministerium eine Quote von 84 Prozent an: In den 14 Justizvollzugseinrichtungen seien 4983 der 5898 Haftplätze belegt.

VNSB-Vorsitzender Uwe Oelkers warnte, die Zahl der Inhaftierten sei in den vergangenen Wochen angestiegen, was zu Engpässen gerade in der Strafhaft und der Untersuchungshaft führe. „In der Folge müssen einzelne Anstalten dazu übergehen, wieder eine Doppelbelegung der Hafträume einzurichten und eine Vermischung von Strafhaft und Untersuchungshaft vorzunehmen.“

Auf 87 Prozent gestiegen

Das Ministerium widerspricht: Der Anstieg sei nicht signifikant, heißt es auf Anfrage. Die Gesamtauslastung sei seit Ende Januar auf derzeit 87 Prozent gestiegen. Eine aktuelle Quote für Straf- und Untersuchungshaft konnte das Ministerium zunächst nicht nennen.

Zumindest in der JVA Bremervörde herrschte auch schon Ende Januar eine Überbelegung. Aus der Antwort auf die SPD-Anfrage geht hervor, dass zu diesem Zeitpunkt 274 Häftlinge auf 270 Plätze verteilt waren. Für die Gefängnisse im Raum Weser-Ems gab das Ministerium zum Stichtag 31. Januar an, dass 654 von 800 Plätzen in Lingen belegt waren, in Oldenburg 376 von 415 und in Meppen 379 von 405.