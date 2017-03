53 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung 29.000 Flüchtlinge belegen vom Land geförderte Sprachkurse

Hannover. Rund 29.000 Flüchtlinge haben bisher vom Land Niedersachsen geförderte Sprachkurse belegt. „Unser Ziel ist es, dass ergänzend zu den Angeboten des Bundes Geflüchtete unabhängig von Herkunftsland und Aufenthaltsstatus einen Sprachkurs besuchen können“, sagte Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne) am Donnerstag in Hannover.

Für dieses und nächstes Jahr stehen jeweils 30.000 weitere Kursplätze zur Verfügung. Das Land stellt pro Jahr rund 53 Millionen Euro für erwachsene Asylsuchende für Sprachkurse, Hochschulzugang und Kultur zur Verfügung.

Etwa jeder fünfte Befragte in den Sprachkursen hatte keinen Schulabschluss. Daher sei der Bedarf an Angeboten in Bezug auf Grundbildung und Alphabetisierung besonders hoch, teilte das Ministerium weiter mit.

Hundert Flüchtlinge immatrikuliert

Aber es gibt auch Migranten, die auf ein Studium vorbereitet werden konnten. Inzwischen seien bereits rund hundert Geflüchtete an den niedersächsischen Hochschulen immatrikuliert, hieß es.

Zwei Millionen Euro stehen unter anderem für Praktika und Volontariate in Kultureinrichtungen bereit. „Kunst und Kultur sind in besonderer Weise geeignet, Zugänge in unsere Gesellschaft sowie einen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu ermöglichen“, betonte Heinen-Kljajić.