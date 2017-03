„Region viel besser als andere“ Studie: Netzwerke machen das Emsland stark

Berlin /Meppen. Was macht die Emsländer so erfolgreich? Ganz einfach: Sie halten zusammen und packen an. Und sie pflegen Netzwerke, und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Dieses hohe „Sozialkapital“ sieht das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung als starken Erfolgsfaktor und Wettbewerbsvorteil.

Das Emsland – also der gleichnamige Landkreis – spiele bundesweit eine „Sonderrolle“, betonte Reiner Klingholz, Direktor des Instituts, gestern in Berlin bei der Vorstellung der Studie „Von Kirchtürmen und Netzwerken: Wie engagierte Bürger das Emsland voranbringen“. Vergleichbar abgelegene ländliche Regionen hätten mit Überalterung, wirtschaftlichem Niedergang und Verödung zu kämpfen. Die Emsländer jedoch „schaffen Freizeit- und Versorgungsangebote für alle Altersgruppen und tragen so zu einer hohen Lebensqualität auf dem Land bei“.

Studie vom Bistum Osnabrück und der Caritas

Die Studie wurde im Auftrag des Bistums Osnabrück und der Caritas erstellt. Nach den Worten des Osnabrücker Generalvikars Theo Paul sieht sich die katholische Kirche als „Treiber“ vieler sozialer Projekte. Sie sei eine „Netzagentur“, die vielfältiges Engagement und viele Menschen zusammenbringe. Das Bistum habe wissen wollen, wo Korrekturbedarf nötig sei, sagte der Generalvikar gestern in Berlin. Die Studie habe nun gezeigt, das Emsland sei auf dem richtigen Weg.

Woher kommt das starke Engagement? Die Menschen hätten sich das Gefühl einer lokalen Verantwortungsgemeinschaft erhalten, fand das Institut nach einjähriger Beobachtung vor allem der Gemeinden Emsbüren, Werpeloh und Thuine heraus. In 36 Interviews stellten die Verfasser der Studie fest, dass die Menschen dort über ihre privaten Beziehungen, vor allem aber auch über ihr vielfältiges Engagement in der Kirche, der Politik oder Vereinen ein „sehr gutes soziales Miteinander“ pflegten. Diese Aussagen wurden bestätigt von Markus Silies, stellvertretender Bürgermeister von Emsbüren. Er sieht diese „Kleinteiligkeit“ als großen Vorteil, die Menschen identifizierten sich mit ihrem Ort und „fassen deshalb selber an“, sei es im Kindergarten oder anderswo.

Noch funktioniert es

Ländlich peripher, aber mit starker Zuwanderung, niedriger Arbeitslosigkeit und einem vitalen Arbeitsmarkt – so präsentiert sich laut Berlin-Institut heute das Emsland. Das regionale Bruttosozialprodukt sei von 2008 bis 2013 mit 9,4 Prozent doppelt so stark wie im Bundesdurchschnitt gewachsen. In einigen Gemeinden herrsche Vollbeschäftigung, heißt es in der Studie. Der Landstrich im Westen koppele sich damit ab von der üblichen Entwicklung vieler ländlicher Gebiete Europas, die über Landflucht und Verödung der Dörfer klagten.

Doch diese klassischen ländlichen Strukturen funktionierten nicht in alle Ewigkeit. „Der gesellschaftliche Wandel macht auch vor dem Emsland nicht halt“, warnt Klingholz. Auch hier gebe es weniger Kinder, der Anteil der Älteren, die auf Unterstützung angewiesen seien, steige. „Und die Bevölkerung wird durch Zuzug von außerhalb bunter“, erklärte der Instituts-Chef. Zugleich arbeiteten die Menschen nicht mehr in dem Dorf, in dem sie lebten, und hätten deshalb weniger Zeit, sich in der Nachbarschaft zu engagieren. „Der Nachwuchs für das Ehrenamt dünnt aus, und die Aufgaben werden vielfältiger“, unterstreicht die Studie.

Lücken im Engagement geschlossen

Demnach ist es bislang gelungen, die Lücken im Engagement zu schließen – dank der Kommunen, des Landkreises und des Bistums. „Wir haben uns vorbereitet – schon vor Jahren“, erklärt Paul. „Die Kirche hat verstanden, wie wichtig es ist, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam mit Bürgern und Kommune auf ein Ziel hinzuarbeiten“, attestiert ihm das Institut.