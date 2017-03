Hannover. Ein Obdachloser ist in der Nacht zum Donnerstag in Hannover mit einem Pflasterstein angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag handelt es sich bei dem Opfer um einen 41 Jahre alten Mann.

Eine Zeugin hatte den Obdachlosen im Eingang eines Kinos am Raschplatz gefunden. Vermutlich wurde ihm mit einem Pflasterstein mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Der Stein befand sich noch am Tatort. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wer den 41-Jährigen angegriffen hat, war zunächst unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.