Opposition fordert Exmatrikulation 50 Semester ohne Abschluss – Langzeitstudenten in Niedersachsen

Hannover. In der Regelstudienzeit dauert ein Bachelor- und Masterabschluss zehn Semester. Einige Studenten aber sind seit über 50 Semestern eingeschrieben und haben immer noch keinen Abschluss in der Tasche. Die Opposition fordert eine Exmatrikulation extremer Langzeitstudenten.

50 Semester und mehr sind an den Hochschulen in Niedersachsen kein Einzelfall. Ein Student der Technischen Universität Braunschweig ist rekordverdächtige 88 Semester eingeschrieben. Insgesamt saßen nach einer neuen Studie des Statistischen Bundesamtes im Wintersemester 2015/2016 in den Hörsälen und Seminarräumen in Niedersachsen 70 570 Wissbegierige länger als es die Regelstudienzeit vorsieht – ob nun 2 oder mehr als 50 Semester. (Weiterlesen: Dauerstudent hat 100 Semester auf dem Buckel)

Nebenjob, Kind und Pflege bremsen Studenten

An vielen Unis des Landes sind Langzeitstudierende keine Ausnahme. Fast jeder 20. Student an der Georg-August-Universität Göttingen zählt dazu. Zwar ist diese Zahl in den vergangenen Wintersemestern gesunken, doch sind es immerhin 1510. „Längeren Studienzeiten liegen sehr häufig rationale Entscheidungen als Reaktion auf biografische Situationen zugrunde“, sagt der Universitätssprecher Romas Bielke. Dies könnten ein Nebenjob zur Finanzierung des Studiums, ein Kind oder die Pflege von Verwandten sein.

An der Leibniz Universität Hannover ist die Zahl der Dauerstudenten dagegen in den letzten zwei Jahren leicht gestiegen, was aber laut Pressesprecher auch an der höhren Studentenanzahl im vergangenen Semester liegen würde.

Studenten bekommen Zeit-Guthaben

Ab wann zählt ein Student als Langzeitstudent? In Niedersachsen bekommt jeder Student ein „Guthaben“. Dieses umschließt die Semesteranzahl der Regelstudienzeit plus sechs weitere Semester. Hat jemand sein Guthaben verbraucht, gilt er als Langzeitstudent und muss entsprechende Gebühren zahlen - 500 Euro pro Semester. Ausnahmen sind, wenn zum Beispiel kleine Kinder betreut werden müssen oder sich der Student im Urlaubssemester befindet. Nur Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erheben ähnliche Langzeitgebühren.

Beispiele gibt es viele: Im Diplom-Studiengang Elektrotechnik feilt ein Student im 65. Semester an der Hochschule Hannover an seinem Abschluss. Davon abgesehen existieren noch weitere hohe Semesteranzahlen mit 57, 58 und 59. Im Hochschulalltag würden die aber nicht weiter auffallen, falls sie denn noch gewissenhaft die Vorlesungen besuchen, sagen drei junge Studentinnen. „Wahrscheinlich halten wir sie auf dem Campus einfach für Dozenten.“

Kein Massenphänomen

An der TU Braunschweig gibt es nach Angaben der Hochschule einen Spitzenreiter mit 88 Semestern. Das sind 44 Jahre. Davon abgesehen sind Dauerstudenten aber auch hier kein Massenphänomen, sondern mit ungefähr sechs bis sieben Prozent eher als kleine Gruppe zu betrachten. Dennoch gibt es ganze 154 Studierende, die noch in den alten Diplom- und Magisterstudiengängen studieren, oder zumindest immatrikuliert sind.

Viele Langzeitstudierende gibt es nach Erfahrungen des Dezernenten des Studienzentrums der TU Clausthal, Georg Ebertshäuser, in den sogenannten MINT-Fächern. Diese sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. „Vor allem im Fach Informatik werden Studieninhalte unterschätzt“, sagt Ebertshäuser. Folglich geschobene oder verpatzte Prüfungen führen zu einem längeren Studium.

Beratungsstelle für Langzeitstudenten

An der TU Clausthal gibt es seit Februar 2017 eine spezielle Beratungsstelle, die sich mit Langzeitstudenten befasst. Nach dem Hochschulgesetz muss ein bestimmter Teil der Einnahmen durch die Langzeitstudiengebühren in die Prävention und Unterstützung der Dauerstudenten fließen. Aufgaben der beratenden Diplom-Psychologin seien die Identifikation der Langzeitstudierenden, das Herausfinden der Gründe hinter dem Langzeitstudium und das Kontaktieren und Coachen der einzelnen Studenten, sagt Ebertshäuser. In Einzel- und Gruppencoachings sollen dann Themen wie Stressbewältigung und Selbstmotivation bearbeitet werden.

Hinsichtlich der späteren Jobsuche gibt es laut Kolja Briedis, der Projektleiter für Bildungsverläufe und Beschäftigung an dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung ist, nur Probleme, wenn das Studium deutlich zu lange dauert. „Dann hat es auch Auswirkungen auf die Dauer der Stellenfindung, das Gehalt oder die Adäquanz der Beschäftigung.“