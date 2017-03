Nachrichten-Ticker Das war der Tag in Niedersachsen

Mit Hausärzten in der Notaufnahmen will das Klinikum Braunschweig die angespannte Lage in der Notfallversorgung des Krankenhauses entschärfen. In einem Modellprojekt werden zwei Allgemeinmediziner in einer «Notfall-Triage-Praxis» eingestellt, um die Patienten zu behandeln, die mit ihren leichten Beschwerden auch zu einem Hausarzt hätten gehen können. Triage ist ein Fachbegriff aus der Notfallmedizin: Patienten werden dabei vor der weiteren Behandlung nach Dringlichkeit eingestuft.

Die Krankenhausleitung erhofft sich dadurch die dringend notwendige Entlastung für die Fachärzte. Sie sollen sich auf die wirklichen schweren Erkrankungen konzentrieren und die Wartezeiten bei Notfällen verringern. Die neue Praxis soll an Werktagen jeweils drei Stunden besetzt sein. Denn auch am Klinikum Braunschweig wächst die Zahl der Patienten, die am Vormittag ins Krankenhaus gehen, obwohl ihre Hausarztpraxis geöffnet hat und auch die richtige Anlaufstelle wäre.

Bei der Einrichtung der «Notfall-Triage-Praxis» wird das Klinikum von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen unterstützt. Das Projekt startet im April und das Krankenhaus hofft, dass die beiden Stellen schnell besetzt werden können. Im Erfolgsfall soll das Projekt fortgesetzt werden. (dpa)