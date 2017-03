Unterhaltsame Fortsetzung Straight Outta Würzburg: „Lommbock“

Osnabrück. In „Lommbock“, dem späten Nachfolger des deutschen Kifferkultfilms „Lammbock“, zeigen sich die Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz sowie die Stadt Würzburg zumeist von ihrer besten Seite.

In Würzburg wurde zuletzt 2010 mit „Die drei Musketiere“ ein Kinofilm mit internationalen Stars wie Milla Jovovich, Orlando Bloom und Christoph Waltz gedreht. In dem Mantel-und-Degen-Film diente die mainfränkische Domstadt allerdings nur als historische Ersatz-Kulisse für Paris.

Etliche Jahre zuvor präsentierte der in Würzburg aufgewachse Regisseur und Drehbuchautor Christian Zübert die Stadt als Handlungsort in seinem kultigen Kinodebüt „Lammbock – Alles in Handarbeit“. In der launigen Kifferkomödie aus dem Jahr 2001 hatte der jetzt in Berlin lebende Zübert auch einen Teil seiner fränkischen Jugend thematisiert – allerdings wurde das meiste davon damals in Köln gedreht.

Hinterhof-Schauplätze

In dem nach 15 Jahren produzierten Nachfolgefilm „Lommbock“ sind Würzburg und Umgebung jetzt wesentlich öfter im Bild. Neben den touristischen Sehenswürdigkeiten wie Alte Mainbrücke, Festung Marienberg, Residenz, Juliuspromenade oder Mainkai wurden aber auch einige Hinterhof-Schauplätze „Straight outta Würzburg“ (so der Titel eines von insgesamt sieben Kapiteln im Film) für den Dreh genutzt. Und von den Nachbarorten spielt Volkach eine entscheidende Rolle im Plot um das erneute Aufeinandertreffen der alten Dealer- und Kifferkumpels Kai und Stefan.

Die Zeit, in der beide in Würzburg den als Pizza-Bäckerei getarnten Cannabis-Lieferservice „Lammbock“ betrieben liegt 15 Jahre zurück. Stefan (Lucas Gregorowicz) hat längst das Weite gesucht, ist Anwalt geworden und plant in Dubai (gedreht wurde in Marroko) die Hochzeit mit der schönen und reichen Geschäftsfrau Jasemin. Noch-immer-Kiffer und Quasselkopf Kai (Moritz Bleibtreu) ist hingegen vor Ort geblieben, hat aber privat und beruflich gerade reichlich Probleme – mit seiner Frau Sabine (Marvie Hörbiger), seinem pubertär-rebellischen Stiefsohn Jonathan sowie seinem schmuddeligen Asia-Express „Lammbock“ („Vietnamesisch ist das neue Thailändisch“).

Weil Stefan zwecks Heirat noch kurzfristig einige amtliche Dokumente aus Deutschland benötigt, reist er nach Würzburg zurück. Hier trifft er natürlich nicht nur auf Kai, sondern auch noch einige andere brenzlige Typen, Temperamente und Theorien.

Schräge Typen

Neben den beiden unterhaltsamen Hauptfiguren sind auch schräge Nebenrollen wieder mit den gleichen Darstellern besetzt: Wotan Wilke Möhring spielt erneut den an Tourette leidenden Dauer-Dopehead Frank, und Antoine Monot Jr. die Figur Schöngeist.

Wie sein erfolgreicher Vorgänger demonstriert auch die Typen-Komödie „Lommbock“, dass „man auch ohne Drogen Spaß haben kann“. Und dazu hätte es nicht einmal der protzigen Penis-Prothese beim Urintest bedarft.