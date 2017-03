Neues Gesicht für Kult-Serie „Power Rangers“: Gemeinsam statt einsam

Osnabrück. Genau so sind Teenager: Unberechenbar, unverstanden, ungeliebt und unkapputbar – eben wie Jason, Kimberly, Billy, Trini und Zack. Und obwohl Welten die fünf trennen, gibt es einen gemeinsamen Nenner. Und der bringt sie als „Power Rangers“ zusammen.

Osnabrück. Es wäre eindeutig zu kurz gedacht, den Sci-Fi-Actionfilm „Power Rangers“ in der Kategorie „Produktionen, die die Welt nicht braucht“ einzuordnen. Zum einen sind die farbenprächtigen Helden schon lange erfolgreich in der Pop-Kultur zu Hause. Zum anderen ist dieser Film auf überraschende Weise ehrlich zu nennen, insofern, als er sein anvisiertes Ziel-Publikum – Heranwachsende in der prickligen Phase zwischen Kind und Erwachsener – ernst nimmt.

Der Jugendfilm basiert auf Motiven der gleichnamigen, seit 1993 ausgestrahlten US-Fernsehserie, die wiederum sich von den „Sentai“ genannten japanischen Animes ableitet. Diese handeln traditionell von fünf Jugendlichen, die als Team agieren und gemeinsam gegen das Böse in seiner vielfältigen Gestalt antreten. Ihnen sind bestimmte Farben und Eigenschaften zugeordnet, die herauszufinden sind.

Und von diesem Findungsprozess erzählt die US-Filmproduktion und davon, wie seine neuen Helden sind und wie sie zusammenfinden, bevor dann die eigentliche Geschichte – die Rettung des Universums – an den Start geht. Es ist erstaunlich, dass ausgerechnet diese an sich ruhigen Selbstfindungs-Sequenzen geradezu einfühlsam in die unendlichen Weiten sensibler Teenager-Welten vordringen. Dagegen sind die Action-Szenen mit den Steingolems, den mächtigen tierartigen Kampfgefährten der Zords und der Kampf um den Zeo Crystal visuell eher 1990er Jahre statt 21. Jahrhundert. Und dennoch: Mit „Power Rangers“ hat das Universum um den legendären Roten, den Gelben, Blauen, Schwarzen und Violetten Ranger ein frisches, zeitgemäßes Gesicht bekommen.