Klassischer Horrorfilm „Within“: In unserem Haus stimmt etwas nicht

Osnabrück. John Alexanders Famlie zieht in die Vorstadt. Seine Tochter Hannah bemerkt schnell, dass im neuen Zuhause etwas nicht stimmt: Dinge bewegen sich scheinbar von allein oder verschwinden ganz. Neue Türschlösser reichen nicht - irgendetwas ist im Haus oder ist es doch der merkwürdige Nachbar? Die schreckliche Geschichte des Gebäudes birgt eine tödliche Gefahr. Das ergibt einen klassischen Horrorfilm.

„Within“ also innerhalb zu sein, das macht den Horror dieses im Originaltitel „Crawlspace“ - also „geeigneter Raum zum Kriechen“ - genannten Thrillers aus. Das Böse steckt schon im Haus, in das John Alexander (Michael Vartan) zusammen mit seiner neuen Ehefrau Melanie (Nadine Velazquez) und seiner Tochter Hannah (Erin Moriarty) voller Freude einzieht. Es liegt unter strahlend blauem Himmel mitten in einem mit Einfamilienhäusern vollgebauten, kalifornischen Tal. Jedoch verraten Nachbarskinder schon bald Hannah, dass ihr Eigenheim das „böse Haus“ der Gegend ist. Als Hannah den Vater zur Rede stellt, muss dieser zugeben, dass er den beiden Frauen die Vorgeschichte des Anwesens mit Ermordeten und vermissten Personen verschwiegen hat. Das Schnäppchen wäre sonst wohl sonst nicht so einfach zu haben gewesen.

Ein Grund mehr für Hannah, sich über verschobene Schränke und sich wie von selbst öffnende Türen zu wundern. Nicht nur ihr Lieblingsteddy, sondern auch der Hauskater „Monti“ verschwinden schnell und spurlos, unerklärliche Geräusche und Veränderungen sind an der Tagesordnung. Jedoch wird der Teenie von den Erwachsenen nicht wirklich ernst genommen.

Und so kommt es wie es im Horrorthriller kommen muss: ein männliches Schattenwesen nähert sich schwer atmend der Tochter. Nachdem in der ersten Filmhälfte verschiedene Lösungsansätze sowie das Unheimliche gerade auch über die Tonebene schön aufgebaut worden sind, folgen jetzt tödliche Attacken.

Ahnungslose und ignorante Erwachsene, eine dem Rätsel sich nähernde, pubertierende Tochter, die männliche Voyeure sexuell erregt. Und das in einem amerikanischen Suburb – bedroht von Geistesgestörten: Dieses Szenario ist altbewährt innerhalb des Horrorgenres. „Within“ gibt ihm eine Nuance mit Bezug zur Immobilienkrise 2008, seitdem Menschen sich heimlich in Häusern verkriechen!