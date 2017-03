Interview mit Josh McDermitt The Walking Dead: Eugene – Komiker unter Kadavern

Berlin. Mit „The Walking Dead“ ist das Grauen zum Mainstream geworden. Schlechte Zeiten für Spaßmacher, sollte man meinen. Josh McDermitt, der in der Zombie-Serie Dr. Eugene Porter spielt, beweist das Gegenteil. Ein Gespräch mit dem Horrorclown.

Von Haus aus ist Josh McDermitt Komiker – und auch bei „The Walking Dead“ ist er als Eugene Porter für die komischen Nummern zuständig. Im Interview spricht der 38-jährige „Walking Dead“-Star über das Gelächter am Abgrund.

Apokalyptisches Gelächter bei „The Walking Dead“

Lebende Leichen, sadistische Tyrannen, Willkür-Gewalt und Folter: Die Serie „The Walking Dead“ verbindet Bilder des Grauens mit einem deprimierenden Menschenbild: Schon sieben Staffeln lang versuchen die Überlebenden einer Zombie-Epidemie die Zivilisation zumindest für ihre kleine Gemeinschaft wiederherzustellen; aber immer wieder scheitern sie am Egoismus einer feindlichen Außenwelt. Wenn in diesem Kosmos Platz für apokalyptisches Gelächter ist, verdankt sich das vor allem einer Figur: Dr. Eugene Porter, der seit Staffel 4 mit regungsloser Miene ins Grauen glotzt.

„Ich habe einen trockenen Humor und kann jede Situation ohne jeden Ausdruck aussitzen“, sagt Josh McDermitt, der als Eugene längst in den Hauptcast der Serie aufgestiegen ist. „Seit ich in ‚The Walking Dead‘ mitspiele, versuche ich allerdings, im wirklichen Leben öfter zu lachen, damit die Leute mich nicht mit Eugene verwechseln.“ Das ist umso nötiger, als er das Erkennungszeichen der Figur, den grotesken Vokuhila-Haarschnitt, auch im wirklichen Leben trägt. „Inzwischen habe ich gelernt, das Gute darin zu sehen. Der Vokuhila ist eine Ikone unter den Haarschnitten. Ich glaube, er kommt wieder. Und ich bin froh, sein Wegbereiter zu sein.“ (Diese Kirkman-Idee war selbst Charlie Adlard zu hart: Der Zeichner von „The Walking Dead“ im Interview)

Ein Mann beißt sich durch: Eugene und die Gurken

Angsterfüllt und dicklich, überlebt McDermitts Figur die Apokalypse nur als Hochstapler. Indem er sich als Forscher ausgibt, der angeblich die Zombifizierung stoppen kann, sichert er sich den Geleitschutz des Soldaten Abraham. Als die Lüge auffliegt, schlägt der Sergeant ihn in seiner Verzweiflung bewusstlos. Eugene zuckt nicht mit der Wimper und kippt um wie ein Brett. Bei Eugene haben selbst die existenziellsten Momente einen komischen Touch. Als er sich gefesselt und auf Knien eines Killers erwehren muss, beißt er ihm beherzt ins Gemächt – um in späteren Episoden mit dem Verzehr saftiger Gewürzgurken regelmäßig daran zu erinnern. Die YouToube-Serie „Honest Trailers“ nennt Eugene wegen solcher Bilder den „Walking Dead“-Darsteller, der den zugrunde liegenden Comics so treu bleibt, dass man ihn selbst für einen Cartoon hält. Spott, den McDermitt im Interview selbst lustig findet. „Mir ist klar, dass viele Zuschauer über Eugene lachen, aber ich selbst finde ihn überhaupt nicht lustig. Ich halte ihn für einen ziemlich komplizierten und konfliktreichen Menschen und versuche, ihm darin gerecht zu werden“, sagt der 38-Jährige. „In Eugenes Welt überleben nur die Stärksten, und an ihm hat mir immer gut gefallen, dass er dazu keine körperliche Kraft braucht.“ („The Walking Dead“ im Sinkflug: Wieso der spektakuläre Quotenschwund bei Staffel 7?)

Josh McDermitt: Aus der Sitcom zu „The Walking Dead“

Tatsächlich kommt McDermitt von der Komik. Seine ersten Schritte im Entertainment machte er mit Gag-Anrufen fürs Radio. Im Fernsehen wurde er über das Comedy-Casting „Last Comic Standing“ bekannt. Danach drehte der in Phoenix, Arizona, aufgewachsene Schauspieler zwei Staffeln der Sitcom „Retired at 35“. Dass er es als Komiker überhaupt in die Weltuntergangsserie geschafft hat, findet McDermitt nicht ungewöhnlich: „Ich glaube, Komiker spielen einfach wahrhaftige und ehrliche Figuren – auch wenn die Zuschauer es nicht erwarten“, sagt er und verweist auf die Komiker-Kollegen im Cast. Steven Yeun beispielsweise, in der Serie als Glenn zu sehen, kommt vom Sketch- und Improtheater.

Worüber lacht McDermitt selbst, wenn er seine eigene Serie guckt? „Über Negan.“ Also ausgerechnet über den sadistischen Schurken, dessen mit Stacheldraht umwundener Baseballschläger für den Tod einiger zentraler Sympathieträger verantwortlich ist. „Offen gesprochen bringt der mich leider am meisten zum Lachen. Natürlich nicht mit seiner Grausamkeit. Aber als Tyrann lebt er in seiner eigenen Welt und macht Witze, über die nur er selbst lachen kann. Aus irgendeinem Grund finde ich das witzig.“ (Coming out bei „The Walking Dead“: Jesus ist schwul)

Wie stirbt Eugene bei „The Walking Dead“?

Die Überlebenschancen in der Zombie-Apokalypse sind prekär. Welchen Abgang wünscht McDermitt sich für seine eigene Figur? „Warum muss er überhaupt sterben?“, fragt der Schauspieler zurück – berichtet dann aber freimütig: „Wir hatten bei der Szene wirklich Spaß. Ich glaube, die Fans werden die Art und Weise zu schätzen wissen, in der Eugene abgeht.“ Wie? Die Szene ist schon abgedreht? Hat Josh McDermitt den streng geheimen Tod der Figur ausgeplaudert? Bei einer Produktion, deren Fans auf Spoiler so humorvoll reagieren wie die Zombies ihrer Lieblingsserie? „Oh“, sagt der Schauspieler. „Shit. Also wissen Sie was: Ich glaube, ich habe gerade wirklich gespoilt.“ Aber kann man diesem Mann glauben? Wir werden es erleben. Am 3. April endet die siebte Staffel. Und wenn bei „The Walking Dead“ überhaupt mal ein zentraler Charakter stirbt, dann spektakulär im Finale. (Mehr Josh McDermitt: Hier finden Sie das „Walking Dead“-Interview im Wortlaut)

Die neuen Folgen von „The Walking Dead“ laufen immer montags um 21 Uhr beim Pay-TV-Sender Fox. Staffel 7 endet am 3. April.