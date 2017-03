Videos täglich über das Netz zu sehen Sandmann bekommt Dolmetscher für Gebärdensprache

Berlin. Der Sandmann bekommt bei seinen Reisen durchs Traumland künftig Gebärdensprachdolmetscher zur Seite.

Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag mitteilte, übersetzen gehörlose Kinder und Jugendliche den Sandmann ab dem 3. April in Gebärde. Sie würden immer dann eingeblendet, wenn die Geschichte es erfordere. Die Videos seien täglich über das Internet zu sehen. In den meisten Fällen könnten auch Untertitel zugeschaltet werden.

Der RBB wolle die barrierefreien Angebote weiter ausbauen, sagte Intendantin Patricia Schlesinger. „Der Sandmann mit seinen zahlreichen Fans geht mit gutem Beispiel voran: Er baut eine Brücke zwischen den Welten Hörender und nicht Hörender.“

Täglich 1,5 Millionen Zuschauer

Dem Sandmann schauen laut RBB jeden Abend rund 1,5 Millionen kleine und große Menschen zu. Er ist im RBB-Fernsehen, dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und beim Kinderkanal (KiKA) zu sehen. Die Figur stammt von Gerhard Behrendt, der sie im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF) erschuf. Am 22. November 1959 flimmerte das Sandmännchen zum ersten Mal über den Bildschirm.