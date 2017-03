TV-Programm heute Abend Zu wenig Zeit: „Letzte Spur Berlin: Überlebenstrieb“

Osnabrück. Folge 57 der Freitagsserie „Letzte Spur Berlin“ im ZDF um Vermisstenfälle scheitert letztlich an dem vorgegeben Korsett von 45 Minuten, das es nicht erlaubt, die komplexe Geschichte adäquat umzusetzen.

Staffel 6, Folge 57 der Freitagsserie im ZDF. Die Fälle um das Team der Berliner Vermisstenstelle des LKA sind im Stammpersonal wie in den Episodenschauspielern stark besetzt. Neben Hans-Werner Meyer und Jasmin Tabatabai sind Uwe Preuss, Ulrike C. Tscharre und Tessa Mittelstaedt zu sehen. Am schauspielerischen Vermögen kann es also kaum liegen, dass dieser Film nicht funktioniert. Schuld sind da schon eher die Drehbuchautoren Elke Hauck und Sven S. Poser, die versuchen eine krude Geschichte in nur 45 Minuten zu erzählen.

Katja Winterfeld meldet ihre Tochter vermisst. Doch die ist schon vor Jahren gestorben. Wer also ist das schweigsame Mädchen, das Katja quasi „zugelaufen“ ist, und das nirgendwo zu fehlen scheint? Ermittlungen in der Nachbarschaft führen das Team nicht weiter, zumal sich Katjas Ex durch sein Verhalten verdächtig macht. Doch plötzlich nimmt der Fall eine dramatische Wende, als der ehemalige Lehrer Morten Breitner – ein Mann mit Visionen - ins Visier der Fahnder gerät.

Dem Film bleibt einfach nicht genug Zeit, um Story und Figuren glaubhaft zu entwickeln. So bleibt vieles an der Oberfläche und wirkt für den Betrachter unbefriedigend. Damit verliert sich eine gute Drehbuchidee in Ansätzen. Diese Folge hätte eine Doppelstunde gebraucht, um überzeugend inszeniert zu werden.

Wertung: Drei von sechs Sternen