Experiment Film-Trilogie „Eltern allein zu Haus“ im Ersten

Osnabrück. Es ist ein Experiment: An drei Freitagen werden die Geschichten dreier Familien erzählt, jeweils aus der Perspektive eines der Paare, deren Kinder aus dem Haus sind. Redakteur Stefan Kruppa erklärt, worin die Fallstricke, aber auch die Möglichkeiten dieser Trilogie liegen.

Es beginnt mit der Abiturfeier: Drei Paare mittleren bis reiferen Alters verabschieden ihre Kinder in die Mündigkeit. Was nun? Mehr Zeit füreinander, die Welt bereisen? Sich gegenseitig nerven, sich gar trennen? Die ARD-Trilogie „Eltern allein zu Haus“ folgt im Auftaktfilm den Schröders, gespielt von Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer. Er glaubt sich im eigenen Unternehmen unentbehrlich, sie will mehr Zeit mit ihm verbringen. Sie landen in einer Paartherapie.

„Das Thema ist gesellschaftlich relevant und betrifft im Grunde jedes Familienmitglied irgendwann,“ sagt Redakteur Stefan Kruppa von der ARD-Tochter Degeto. Über tausend Stoffangebote landen dort jedes Jahr auf dem Schreibtisch, aus denen dann ausgewählt wird, was für welchen Sendeplatz realisiert werden soll. So kam auch die Idee für einen 90-Minüter „Eltern allein zu Haus“ zu Kruppa.

„Nach den ersten Gesprächen war uns schnell klar, dass darin Stoff für mehr als einen Film steckt,“ so Kruppa. „So entstand die Idee, jedem der drei Paare seinen eigenen Film zu geben, aber – ausgehend von der gemeinsamen Abiturfeier der Kinder – Berührungspunkte zwischen den Geschichten zu schaffen.“

Auch wenn sich der erste Film also um die Schröders dreht, tauchen die anderen beiden Paare immer wieder auf. „Eine der Herausforderungen war, dass jeder Film für sich alleine stehen soll,“ erläutert Kruppa. Aber: „Die Szenen, in denen sich die Geschichten überschneiden, dürfen sich nicht eins zu eins wiederholen. Zwar ändert sich in jedem Film die Perspektive, darüber hinaus muss aber jede Überschneidungsszene auch etwas Neues bieten, damit es für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die einen der anderen Filme gesehen haben, nicht langweilig wird. Gerade an diesen Stellen haben wir in der Buchentwicklung viel gearbeitet.“

Es wurde also der Hybrid gesucht zwischen dem viel beschworenen Suchpotential der horizontalen, also seriellen Erzählweise und der alten öffentlich-rechtlichen Sorge, der Zuschauer könnte vergrault werden, wenn er etwas verpasst.

„Für den Zuschauer liegt der Mehrwert darin, dass er – ein bisschen wie im Seriellen – Figuren schon kennt, aber trotzdem etwas Neues zu sehen bekommt,“ sagt Kruppa. Ich bin sehr gespannt, ob dem Publikum diese Erzählform genau so gut gefällt wie uns.“ Auf dem Sendeplatz am Freitagabend wurde bereits mit fortlaufenden Reihen experimentiert.

Im Erfolgsfalle sieht Kruppa Fortsetzungspotential. „Das Thema ist meines Erachtens noch nicht auserzählt und könnte durchaus noch weitergesponnen werden. Wenn die Zuschauer es mögen, kann man die Erzählweise auch auf andere Themen übertragen. Aber es bedarf schon eines beachtlichen Planungsaufwands, das muss man wollen und Partner haben, die das mitmachen.“ Kruppa spielt unter anderem darauf an, dass für die drei aufeinander folgenden Sendeplätze alle Filme vorab produziert werden mussten ohne zu wissen, wie das Gesamtpaket ankommt – ein Risiko, das bei neuen seriellen Formaten nicht immer eingegangen wird. „Die Argumentation dafür fällt natürlich leichter, wenn das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer stimmt.“