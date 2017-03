Berlin. Bachelor 2017: Kurz vor dem Finale erreicht uns ein rätselhaftes Dokument. Ist dies das geheime Produktionstagebuch von Bachelor Sebastian Pannek?

Bachelor 2017: Wie romantisch war das Finale mit Clea-Lacy und Erika wirklich? Intime Einblicke dazu liefert offenbar ein Dokument, das unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Ist es das geheime Produktionstagebuch von Bachelor Sebastian Pannek? Wir dokumentieren den Wortlaut des parfümierten Schriftstücks.

Erste Nacht der Rosen

Harter erster Arbeitstag. Spontaner Eindruck: zu viel Frauen, zu viel Alkohol. 22 Mal Brüderschaft getrunken, nach jedem Glas weniger Namen gemerkt.

Schon bei der ersten Entscheidung über schwierige Regeln gestolpert. Frauen, deren Namen man aufruft, sind offenbar nicht raus, sondern weiter! Hatte gleich ein ungutes Gefühl, als so viele Kandidatinnen so glücklich aussahen. Unbedingt klären, ob man wirklich immer alle Rosen verteilen muss.

Gutes Gespräch mit einer schrägen Latina. Kein Wort verstanden. Name angeblich Kattia, habe aber gleich gemerkt, dass es Jorge González ist. Ziehe ihn bis zum Homedate mit und frage dann nach einem Posten bei „Let’s Dance“.

Gruppendate beim Graffiti-Kurs

Superstimmung! Mit Claire und Erika zum Spaß die doofe Brille von Alesa zugesprüht. Aufnahmeleiter stinksauer, obwohl erkennbar nur Fensterglas. Abends Kopfschmerzen. Guter Vorsatz für die kommenden Wochen: ENTWEDER Amarula ODER Lack schnüffeln.

Erstes Einzeldate im Hotelbett

Gemeinsame Nacht mit Claire. Tolle Küsse – trotz der alten Schwierigkeiten. Morgens klärendes Gespräch über Schnarchschienen.

Dreiste Verarsche vom Regieassistenten. Claire heißt angeblich Clea-Lacy. Hahaha! Nur weil man wie ein Rennpferd aussieht, muss man ja noch lange nicht wie eins heißen!

Gruppendate im Impro-Theater

Habe heute gleich am Morgen richtig abgeliefert! Heavy petting mit Sandra. Später übles Frust-Feedback vom Team. Objekt der Begierde arbeitet angeblich in der Maske, Bilder unbrauchbar.

Versaute Musical-Nummer von Julia. Für den Rest des Tages starke Ekelgefühle, aber auch ein seltsames Gefühl der Entlastung. Spüre keinerlei Scham mehr. Morgen Management anrufen: Ich mache den Redcarpet beim Kik.

Homedate-Phase: Aufregung und Reisefieber

Kaffeeklatsch in der Ladys-Villa. Leidenschaftliche Diskussion über Anschlussverträge im Dschungelcamp. Lenke die Frauen geschickt auf die Frage, wer was in den Mund nehmen würde. Antworten durchweg sehr reif und professionell. Morgen erstes Homedate mit Zungenkuss-Shoot.

Nur noch drei Nächte der Rosen. Soll die Rolle in der Entscheidungsszene härter anlegen. Textvorschlag aus der Regie: „Ich hasse diese Situation. Es ist scheiße.“ Zäher Dreh, weil ich immer wieder automatisch „Ihr seid scheiße“ sage.

Dreamdates am Strand und im Schnee

Neue Schwachsinnsidee aus der Regie: Schnorcheln mit Viola, Knutsch-Romantik unter dem Meeresspiegel. Mehr Wasser geschluckt als im ganzen Rest der Staffel.

Albtraum-Date in den Bergen. Temperaturen am Nullpunkt und dazu noch Erikas eisiges Schweigen. Unter Qualen das Logo einer viel zu engen Outdoor-Jacke in die Kamera gehalten. Fühle mich wie damals beim Thermo-Hosen-Shoot für Penny. Werde ich das alles niemals hinter mir lassen?

Eben erst erfahren: Unsere „Bachelor“-Staffel spielt gar nicht mehr in Südafrika. Herbe Enttäuschung. Daher auch der Mangel an Elefanten.

Letzte Nacht der Rosen

Claire oder Erika? Erika oder Claire? Komisches Gefühl, sich die Arbeitskollegin selbst auszusuchen. Werde sicher mehr Zeit mit ihr verbringen als mit einer echten Freundin. Vielleicht nehme ich doch einfach die Frau mit den … (Unleserlich, Schrift verschwimmt in Sahnelikör.)

