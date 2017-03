TV-Kritik zum ARD-Krimi Tatort heute Abend aus Köln: Routine-Krimi pur

Osnabrück. Der Tatort kommt heute Abend aus Köln - schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Nach der maximal routinierten Folge „Nachbarn“ mit Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt darf man wohl sagen: Jetzt reicht’s erst mal.

Der Vorspann ist höchst eigenwillig: Zu den Klängen von Pharrell Williams‘ Tophit „Happy“ sehen wir Bildschnipsel aus einer scheinbar völlig normalen Einfamilienhaussiedlung am Rande von Köln. Doch die Normalität nimmt ein jähes Ende: Als ein Lastwagen aus einer Unterführung gefahren kommt, wird der bereits seit Stunden tote Werner Holtkamp von einer Brücke geworfen und überrollt.

Holtkamp wohnte in besagter Siedlung und die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein Geflecht von Streitereien, Liebeleien, Eifersüchteleien. Heimlichkeiten, Merkwürdigkeiten und Einsamkeiten.

„Wo waren Sie...?“

Der Rest trieft leider vor Routine. Regisseur Thorsten C. Fischer, der bereits zum siebten Mal für den Kölner Tatort verantwortlich zeichnet, inszeniert das Buch von Christoph Wortberg als reichlich konventionellen und dialoglastigen Krimi mit viel „Wo waren Sie dann und dann?“, jeder Menge Verdächtiger und der Tatort-üblichen Überraschungswende zum Ende.

Wobei Freddy Schenk zweifellos die peinlichsten Sätze zufallen: Zu den Pornos auf dem Laptop des Toten fällt ihm „Jeder Jeck is anders“ ein. Und die Tatsache, dass Holtkamp kurz vor seinem gewaltsamen Ableben Geschlechtsverkehr hatte, kommentiert er ebenfalls mit Kölscher Dampfplauderei: „Man muss auch jönne könne.“

Langweilige Karre

Originell geht anders, und das gilt für diesen gesamten Tatort. Nicht mal Autofans kommen auf ihre Kosten, die Kommissare schaukeln in einer der langweiligsten Karren ihrer Karriere durch Köln. Und wer sich am Ende wenigstens mit dem gewohnten Schlussbild von der Pommesbude am Rhein über all die Mittelmäßigkeit hinwegtrösten will, wird auch noch enttäuscht.

Vielleicht sollten Das Erste und der federführende WDR mal die Schlagzahl der Kölner Tatort-Folgen ein wenig reduzieren. Nach „Wacht am Rhein“ (15. Januar) und „Tanzmariechen“ (19. Februar) ist „Nachbarn“ bereits der dritte Auftritt von Ballauf und Schenk in diesem Jahr, das gerade mal drei Monate alt ist. Und es ist eindeutig der schwächste.

Der nächste folgt sogleich

Ermüdungserscheinungen im Team gibt es allerdings nicht - denn es wird schon wieder gedreht. Und zwar mit einem gewissen Hang zur Nostalgie. Im März 1997 war die erste Klappe zu „Willkommen in Köln“ gefallen, dem Premieren-Tatort mit Ballauf und Schenk. Regie führte damals Kaspar Heidelbach. Genau 20 Jahre später inszeniert der mittlerweile 62-Jährige nun „Bausünden“, den 71. Fall der Kölner Ermittler.

Tatort: Nachbarn - Das Erste, Sonntag, 26. März, 20.15 Uhr

Wertung: 3 von 6 Sternen

