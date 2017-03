Osnabrück. Seit dem 5. Februar läuft die neue Staffel von „The Voice Kids“ 2017. Immer sonntags um 20.15 Uhr wird die Castingshow in Sat.1 ausgestrahlt. So können Sie „The Voice Kids“ live im Stream und als ganze Folge kostenlos nochmal anschauen.

„The Voice Kids“ geht 2017 in seine fünfte Staffel. Nachdem die „Voice of Germany“ bereits im Dezember vergangenen Jahres gefunden wurde, wildert der Privatsender Sat.1 jetzt unter den ganz jungen Gesangstalenten Deutschlands. Bei „The Voice Kids“ treten Kinder zwischen 8 und 14 Jahren an. Das Konzept basiert auf dem von „The Voice of Germany“: Erst stellen sich die jungen Kandidaten in den Blind Auditions einer Jury, die sie in das eigene Team buzzern kann. Anschließend folgen die Battles und die Live-Shows. Die Castingshow wird immer sonntags ab 20.15 Uhr in Sat.1 gezeigt. Hier erfahren Sie, wie Sie „The Voice Kids“ live im Stream und als ganze Folge in der Wiederholung sehen können.

„The Voice Kids“ 2017: Wer sitzt in der Jury?

Anders als bei „The Voice of Germany“ sind bei „The Voice Kids“ nur drei statt vier rote Stühle besetzt. In der fünften Staffel ersetzen Nena und ihre Tochter Larissa Kerner die ausgetretene Lena Meyer-Landrut. Neben dem Doppelstuhl der beiden Frauen sitzen, wie schon im Jahr 2016, die deutschen Sänger Sasha und Mark Forster. In den Blind Auditions sitzen die Jury-Mitglieder mit dem Rücken zu den Gesangstalenten und buzzern, wenn ihnen die Stimme gefällt. Drehen sich mehrere Coaches gleichzeitig um, darf das Talent entscheiden, in welches Team es gehen will. Jury-Mitglied Nena hört selbst im Babygeschrei noch Gesang - wie das?

„The Voice Kids“ im Livestream von Sat.1

Ab dem 5. Februar 2017 ist „The Voice Kids“ jeden Sonntag ab 20.15 Uhr in Sat.1 zu sehen. Auf der Internetseite von Sat.1 wird auch ein Livestream zu „The Voice Kids“ angeboten. Voraussetzung für die Nutzung des Angebots ist eine kostenlose Anmeldung bei „7Pass“. Mit der Registrierung können Nutzer das Streaming-Angebot der ProSieben-Sat.1-Gruppe 30 Tage kostenlos testen. Danach kostet ein Abonnement 2,99 Euro im Monat. (Tay Schmedtmann wurde „The Voice of Germany“ 2016.)

Seit Kurzem bietet Sat.1 auch kostenlose Apps an, über die das TV-Programm mobil abgerufen werden kann; dort ist „The Voice Kids“ 2017 im Livestream, aber auch als ganze Folge zum Nachsehen verfügbar. Hier geht‘s zur App von Sat.1 bei iTunes und bei Google Play.

Ganze Folge von „The Voice Kids“ nochmal sehen

Wer „The Voice Kids“ live verpasst hat, kann die Sendungen nachträglich in der Mediathek von Sat.1 kostenlos nachschauen. Im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen werden die ganzen Folgen von „The Voice Kids“ 2017 dort gratis im Netz zur Verfügung gestellt. Zuschauer müssen lediglich mit ein paar Werbeunterbrechungen auskommen.