Osnabrück. Let’s Dance 2017: So sehen Sie Let‘s Dance live im Stream und ganze Folgen in der Wiederholung. Welche Kandidaten treten bei der zehnten Staffel von „Let‘s Dance“ aufs Tanzparkett? Wer ist weiter, wer raus? Alle Fakten zur RTL-Show im Blog.

Let‘s Dance live im Stream und als ganze Folge im Internet

Am Freitag, 17. März 2017, ist Let’s Dance gestartet. Wer die RTL-Show live verpasst, kann sie nachträglich über „TV now“ abrufen, die senderübergreifende Mediathek der RTL-Gruppe. (Hier geht es zu „Let’s Dance 2017“ bei TV now.)

Die Folgen der zehnten Staffel von „Let’s Dance“ stellt RTL in den ersten 30 Tagen nach der Ausstrahlung kostenlos in der Mediathek bereit. Um noch während der Live-Sendung „Let‘s Dance“ live im Stream sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges „TV now“-Abo nötig, über das alle Sender der Gruppe freigeschaltet werden, also auch Vox, RTL II oder Toggo plus. Die ersten 30 Tage des Abos sind kostenlos, danach beträgt der monatliche Preis 2,99 Euro. Zum Jubiläum von „Let’s Dance“ können derzeit alle Folgen der 9. Staffel kostenlos nochmal in der Mediathek abgerufen werden. Die Staffeln 4 bis 8 können im kostenpflichtigen Bereich gestreamt werden. (Wer kann tanzen? Alle „Let‘s Dance 2017“-Kandidaten im Schnell-Check von Weltmeister Michael Hull)

Die Kandidaten von „Let’s Dance“ 2017 im Porträt

Weiterlesen: Bachelor 2017: Welche Kandidatinnen sind weiter?

Wann läuft „Let‘s Dance“ 2017 im Fernsehen?

Bereits drei Wochen vor dem offiziellen Start der zehnten Staffel von „Let‘s Dance“ am Freitag, 17. März 2017, gab es eine Kennenlernsendung, in der die Promi-Kandidaten ihre Tanzpartner bekamen. Richtig los ging es dann am 17. März. Zwölf Wochen lang wird nun jeden Freitag ab 20.15 Uhr bei „Let‘s Dance“ 2017 um die Dancing-Krone getanzt. (Weiterlesen: Ulli Potofski: Ich kriege Hass-Mails wegen „Let‘s Dance“)

Let’s Dance-Jury 2017: Wer bewertet die Kandidaten?

Die Jury bleibt bei „Let’s Dance 2017“ unverändert: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez werden auch 2017 wieder die Bewertungskarten schwingen. Auch bei den Moderatoren gibt es keine Veränderung: Daniel Hartwich und Sylvie Meis werden durch die Show führen. (Let‘s Dance 2016: Hat Llambi den Maßstab verloren?)

Wer gewann „Let’s Dance“ im letzten Jahr?

Victoria Swarovski konnte Jury und Zuschauer bei „Let‘s Dance“ 2016 am Ende überzeugen und wurde „Dancing Star 2016“. Bei Sarah Lombardi reichte es für den zweiten Platz und Jana Pallaske schaffte es auf den dritten Platz.