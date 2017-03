Berlin. Kann man den „Bachelor 2017“ live im Stream sehen oder ganze Folgen nachträglich anschauen?

Ab dem 1. Februar 2017 zeigt RTL wieder den „Bachelor“. 22 Kandidatinnen wollen den neuen Bachelor Sebastian Pannek für sich gewinnen. Wie kann man den „Bachelor 2017“ live im Stream sehen oder ganze Folgen nachträglich anschauen? (Was macht Sebastian Pannek im Amt des Bachelor 2017 falsch? Zur Analyse)

Wann läuft der „Bachelor 2017“ im Fernsehen?

Am Mittwoch, 1. Februar startet „Der Bachelor“ um 20.15 Uhr. RTL sendet die neue Staffel in insgesamt acht Doppelfolgen – inklusive „Der Bachelor – das große Finale“: Hier wird am 22. März 2017 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig den Bachelor traditionsgemäß beim großen Wiedersehen noch einmal den verschmähten Kandidatinnen zum Fraß vorwirft. („Der Bachelor“ verliert beim Auftakt eine Million Fans: Was ist 2017 anders als im Vorjahr?)

Der Bachelor live im Stream und als ganze Folge im Netz

Wer die RTL-Show „Der Bachelor“ live verpasst, kann sie nachträglich über „TV now“ abrufen, die senderübergreifende Mediathek der RTL-Gruppe. Die erste Folge von „Der Bachelor 2017“ steht hier schon am Sendetag um 22.15 Uhr bereit; alle Episoden der aktuellen „Bachelor“-Staffel werden bis zum 29. März 2017 gratis abrufbar sein. Hier geht es zum „Bachelor 2017“ bei „TV now“. Alte Staffeln von „Der Bachelor“ sind derzeit leider nicht verfügbar. Um die Sendung noch während der Ausstrahlung im live im Stream zu sehen, ist ein kostenpflichtiges „TV now“-Abo nötig, über das alle Sender der Gruppe freigeschaltet werden, also auch Vox, RTL II oder Toggo plus. Die ersten 30 Tage des Abos sind kostenlos, danach beträgt der monatliche Preis 2,99 Euro.

Bachelor 2017: Jede Rose, jede Pose – alles was Sie zum Bachelor wissen müssen, finden Sie in unserem Blog.

Sebastian Pannek ist der neue Bachelor 2017

Zwei Tage vor dem Start des „Bachelor 2017“ hat RTL den Namen bestätigt, den Boulevardmedien schon vor Monaten ausgeplaudert hatte: Sebastian Pannek ist der neue Bachelor. RTL empfiehlt ihn als Model und Inhalber einer Werbeagenture. Aber wie hochklassig sind die Labels wirklich, für die der neue Bachelor schon fotografiert wurde? Und was taugt Sebastian Panneks Werbeagentur, die sich schon auf ihrer Homepage vor allem als ungeheuer rechtschreibschwach erweist? Was verschweigt RTL über den neuen Bachelor? Lesen Sie das ehrliche Porträt von Sebastian Pannek, dem Bachelor 2017

Wer sind die Kandidatinnen für den neuen Bachelor Sebastian Pannek?

Stewardessen, Musicaldarstellerinnen und Frauen, die gerade erst 20 Kilo abgenommen haben. Auch 2017 bietet „Der Bachelor“ 22 Kandidatinnen auf, die einen zweiten Blick wert sind. Wir haben die „Bachelor“-Kandidatinnen analysiert und ihre RTL-Porträts wie im Arbeitzeugnis auf die heimlichen Botschaften überprüft. Lesen Sie hier, was von den Kandidatinnen zu halten ist. Hier geht es zu den Porträts von