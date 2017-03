Mahlers vierte Sinfonie Himmlisches Leben pur beim Sinfoniekonzert in Osnabrück

In der Beschränkung zeigt sich die Meisterschaft: Beim Sinfoniekonzert in Osnabrück gibt es die vierte Sinfonie von Gustav Mahler. Sonst nichts.

Ist das nicht ein Stück wie gemacht für diesen Frühlingsvormittag? Schellengeklingel, verspielte Flötenmotive, halb Kinderspiel, halb Vogelgezwitscher, eine charmant schmeichelnde Geigenmelodie, und als Antwort trippeln die Bässe leichtfüßig die Tonleiter hoch: So klingen Wochenend’ und Sonnenschein bei Gustav Mahler. Und Andreas Hotz und das Osnabrücker Symphonieorchester treffen perfekt den Ton der vierten Sinfonie und tragen den Sonnenschein in den Europasaal der Osnabrück-Halle. Weiterlesen: Zuletzt gab es Mahler vor zweieinhalb Jahren in Osnabrück

Mahlers musikalische Albträume

Auf Beiwerk verzichtet der Osnabrücker Chefdirigent für dieses Konzert: Statt des konventionellen Konzert-Dreiteilers aus Ouvertüre, Solokonzert und Sinfonie mit Pausensekt gibt es diesmal „Himmlisches Leben“ pur; das ist Mahlers Motto für seine Vierte und gleichzeitig der Titel des Gedichts aus „Des Knaben Wunderhorn“, das er im vierten Satz vertont hat.

Nun ist Mahlers Musik nie ungebrochen heiter, auch das „Himmlische Leben“ erfährt seine Trübungen, wie Hotz und das Orchester plastisch darstellen. Das leichtfüßige Neben- und Nacheinander der Motive verdichtet sich zum bizarren Albtraum, in dem die Welt wie im Zeitraffer wirbelt und nichts mehr richtig zueinander passen will. Die anfängliche Heiterkeit verzerrt sich zur Fratze, und all das kulminiert in einem Aufschrei im dreifachen Fortissimo. Weiterlesen: Hotz‘ Einstand mit Mahlers Sechster

Gute Solisten, gutes Kollektiv

Es ist genau diese Bandbreite an Emotionen und an Ausdruck, die Mahler für ein Sinfonieorchester so reizvoll macht: Hier dürfen, müssen Musikerinnen und Musiker in allen Facetten zeigen, was sie können. Eine ganze Reihe von Solisten darf sich dabei in Szene setzen – und tut das sicher und ausdrucksstark, von der Solovioline über Oboe, Flöte, Fagott und Klarinette bis hin zur souveränen Solohornistin. Aber auch als Kollektiv funktionieren Orchester und Dirigent gut zusammen. Das offenbart sich in scharfen Kontrasten genauso wie in den Spannungsbögen, mit denen Hotz und Orchester das Adagio zusammenhalten. Dazu kommt eine feine Artikulation im Kleinen, wie sie Celli und zweite Geigen zu Beginn des Adagios hören lassen.

Das Glanzlicht setzt dann Sopranistin Erika Simons auf. Sie singt im vierten Satz von „himmlischen Freuden“, manchmal leicht überdeckt vom Orchester, was der nicht immer ganz leichten Raumakustik geschuldet sein mag. Doch vor allem verfügt Simons’ Stimme über genau die jugendliche Frische, die Beweglichkeit und auch die Spannkraft, um die kindlich großen Augen in bezaubernde Klangrede zu übersetzen, die aus dem Wunderhorn-Gedicht sprechen. Mit ihrer Intensität nehmen Simons, Orchester und Dirigent das Publikum schließlich mit auf eine zarte Apotheose: In die Stille entschwebt diese Sinfonie, und diese Stille hält dankenswert lange, bevor der berechtigte Applaus einsetzt.