Buchmesse als Forum Freiheit des Wortes: Leipzig setzt Zeichen

Leipzig. Digital oder Buch? Der Medienwandel beschäftigt die Buchwelt. Leipzig hat aber gezeigt, was derzeit noch wichtiger ist - das Zeichen für die Freiheit der Meinung. Ein Kommentar.

Fast hätte die Leipziger Buchmesse die Umstellung auf die Sommerzeit verschlafen. Der Fehler im Netz konnte noch vor der Öffnung zum letzten Messetag am Sonntag ausgebügelt werden. Eine Notiz am Rande? Ja, aber auch eine, die auf die zentrale Frage der Literaturbranche verweist: Wie geht man am besten mit der Zeit? Führt an digitalen Medien kein Weg vorbei? Oder geht es vor allem um die Begegnung mit Autoren und Texten? Hier weiterlesen: Freiheit des Wortes - Katja Riemann auf der Buchmesse.

Leipzig hat wieder einmal eindrucksvoll geantwortet – im Sinn der zweiten Option. Trägermedien mögen immer wichtiger werden, wenn es darum geht, Texte zu vermitteln. Aber die Lust an Literatur, an den Begegnungen und Gesprächen, die die Texte auslösen, ist durch nichts zu ersetzen. Hier weiterlesen: Europa 21 - die Macherin Esra Kücük im Interview.

Leipzig hat sich nicht nur in diesem Sinn wieder klar profiliert. Die Messe hat mit ihrem Statement für die Freiheit der Meinung beeindruckt. Der Branchentreff hat damit verfolgten Autoren und Journalisten ein Forum geboten. Und das Publikum ist dem gefolgt. Eine Buchmesse als Zeichen der Freiheit – vielleicht wird dies in Zukunft noch wichtiger sein als die Frage nach technischen Innovationen.