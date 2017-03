Volles Haus im Schauspiel „Read-o-Rama“: Poetry Slam der Leipziger Buchmesse

Leipzig. Poetry Slam: Das ist Literatur im Minutentakt. Und in Leipzig die andere Seite der Buchmesse. Ein Besuch bei „Read-o-Rama“, dem Slam-Format der Buchmesse.

Hohe Poesie mag dieses Publikum ungefähr so wie Zitronen, die im Mondenschein vertrocknen. Als Yasmin Hafedh, alias Yasmo, sich mit der schrägen Zitronen-Metapher über Lyrik lustig macht, johlt das Publikum. Und es gluckst vor Lachen, als die Wiener Slammerin Yasmo in ihrem Sieben-Minuten-Text von einem bizarren Gespräch berichtet, in dem sich ihr Gegenüber um ölige Kontaktanbahnung bemüht, aber keinen Sinn hat für die Künstlerin, die ihm da gegenüber sitzt. Im Leipziger Schauspielhaus geht es an diesem Abend „nicht um Kleist oder Brecht", wie die Moderatoren Julius Fischer und Christian Meyer gleich klarstellen. „Read-O-Rama": Das ist der Poetry Slam zur Leipziger Buchmesse, zwar keine „Hochkultur", aber trotzdem Teil eines inzwischen ziemlich etablierten Programms.

Literarisches Speeddating

2100 Verlage präsentieren ihr Programm. Das ist die eine große Zahl der Leipziger Buchmesse 2017. Die weitaus größere Zahl lautet: 3200 Veranstaltungen. Dahinter verbirgt sich nicht nur ein Marathon der Lesungen, sondern auch ein Netz aus Veranstaltungsorten, das vom „Blauen Sofa" unter dem gewölbten Glasdach der Messe bis zur winzigen Szenebuchhandlung in der City reicht. Am Samstag sind beide Häuser des Theaters voll. Auf der großen Bühne gibt es „Read-O-Rama", den „großen Buchmesse-Slam", wie es fast schon wieder hochkulturell heißt, und auf der „Baustelle", der kleinen Bühne, das „literarische Speeddating" mit Gytis Norvilas, Giedrė Kazlauskaitė, Alvydas Šlepikas, Sigitas Parulskis, Vytenė Muschick, Antanas A. Jonynas und Laurynas Katkus, Autorinnen und Autoren aus Litauen, dem Gastland der Buchmesse. 50 Besucher dürfen auf die Baustelle, um in Kleingruppen bei Lesung und Gespräch den Literaten ganz nahe zu kommen. Im Großen Haus drängt sich das Publikum zu Hunderten zum Slam, zur Literatur im Minutentakt.

Bücher gibt es im Foyer

Die 26 Jahre alte Yasmo macht Musik, schreibt, tritt als Slammerin auf. Ihr Text mixt die Zutaten des Genres, den Ton der gesprochen, bisweilen ruppigen Sprache, die subjektive Perspektive, die Form der in sich abgeschlossenen Mini-Geschichte, den Bezug auf Erfahrungen aus Alltag und Szene. Slammer improvisieren meist schon lange nicht mehr. Gerade die Profis - und die treten in Leipzig auf die Bühne - komponieren ihre Texte sorgfältig vorab. Und sie haben ihre Bücher mitgebracht, die das durch den Vortrag angefixte Publikum im Foyer gleich kaufen kann. Christian Ritter ist so ein Profi. Sein Text „Die korrekte Anordnung der Tiere im Zoo" hört sich wie eine Kurzgeschichte an. Wie wäre es, wenn Menschen statt der Tiere in den Gehegen wären? Ritters Text trifft als Satire und er befremdet, weil der Autor offenbar nichts mehr von einer Zeit weiß, in der Menschen aus sogenannten primitiven Kulturen tatsächlich in zoologischen Gärten zur Schau gestellt wurden.

Auch Luther kommt vor

Das von Claudius Nießen unter dem Label „Clara Park" erstellte Slam-Programm hat seine Qualitäten und Schwächen. Aber es taugt zum Rundflug durch Befindlichkeitslagen des Zeitgeistes. Marsha Richarz stellt sich vor, wie die Menschen reagieren, wenn plötzlich alle Rooter erkalten und das Internet stirbt. Volker Surmann hat ein Gespräch über das Leid der Singles aufgeschrieben. Und Philipp Scharrenberg, Volltreffer des Abends, reimt seinen Text über „Mork, den Ork" in einer wilden Mischung aus Computerspiel und Knittelvers als Geschichte eines Ghetto-Kids rasant herunter. Und wo bleibt zum 500. Jahrestag der Reformation Martin Luther? Ja, auch der bekommt doch tatsächlich seinen Platz. Die Leipzigerin Bonny Lycen tritt mit einem Appell auf die Bühne. Der gilt Luthers kraftvollem Deutsch. Lycen macht mit ihrem Einspruch gegen die Sprachmanipulation der Rechtspopulisten politisch alles richtig. Aber ihr Text wirkt matt. Lycen fliegt in der ersten Slam-Runde raus. Kein Wunder. Poetry Slam ist eben keine Hochkultur, Buchmesse hin oder her.