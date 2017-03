Erfinder der Ostfrieslandkrimis Autor Klaus-Peter Wolf ärgert sich über Literaturkritik

Leipzig. Der Boom der Regionalkrimis ist ungebrochen, bei der Kritik kommen sie aber oft nicht gut an. Der Erfinder der Ostfrieslandkrimis meint: Das ist ein Problem der Kritik, nicht der Bücher.

Klaus-Peter Wolf (63) hat vier Millionen seiner Ostfrieslandkrimis verkauft. Mit „Ostfriesentod“ hat der in Norden lebende Schriftsteller gerade den elften Band vorgelegt. Im dpa-Interview erzählt er, woran er aktuell arbeitet und warum er sich sehr über die deutsche Literaturkritik ärgert.

Wie viele zusammengesetzte Substantive mit Ostfriesen fallen Ihnen wohl noch ein?

Da fallen mir natürlich noch viele ein. Aber die müssen immer auch einen Krimibezug haben beziehungsweise einen intensiven Bezug zum Buch. Zum Beispiel spielt in „Ostfriesenschwur“ natürlich ein Schwur eine Rolle. Es ist aber natürlich viel leichter, meine Bücher so zu nennen. Hätte ich sie nur nennen wollen: „Killer“, „Blut“, „Angst“ - das wäre gar nicht gegangen. Die Titel waren alle schon weg. Dadurch, dass ich Ostfriesen davor stelle, sind die alle wieder frei.

„Ostfriesentod“ ist das elfte Buch der Reihe. Haben Sie es noch nicht über, ihre Kommissarin durch Ostfriesland zu schicken?

Aber nein! Ich liebe das! Ich bin jetzt auf dem Höhepunkt. Um das zu kriegen, was ich jetzt habe, habe ich ein Schriftstellerleben lang gearbeitet, 40 Jahre lang. Und manchmal lagen meine Bücher wie Steine im Regal und keiner hat sie gekauft. Und jetzt haben wir vier Millionen Ostfriesenkrimis verkauft. Und jeden Abend treffe ich Fans, die glücklich sind, die dem nächsten entgegen fiebern. Das ist die Krönung eines langen, nicht immer einfachen Schriftstellerlebens. Und ich werde ganz sicher nicht aufhören.

Regionalkrimis stehen immer wieder in der Kritik. Das sei Klamauk mit Lokalkolorit. Was sagen Sie dazu?

Das ist ein Schubladendenken. Und es tut mir sehr leid, dass die deutsche Literaturkritik sich solcher Dinge bedienen muss. Ich nenne das: von Textkenntnis befreite Literaturkritik. Denis Scheck ist einer, der das besonders gerne macht, der dann über Regiokrimis an sich herzieht. Das ist ungefähr so behämmert, als würden wir über Pakistaner oder Türken an sich sprechen. Da sind wir doch eigentlich schon darüber hinaus.

Was werfen Sie der Kritik vor?

Literatur differenziert immer und erzählt den Einzelfall. Und deswegen hat sie auch das Recht, so behandelt zu werden. Auf welchem Niveau findet eigentlich Literaturkritik hier statt? Ich fordere die deutschen Literaturkritiker zu einer Diskussion darüber auf.

Aber wenn Sie sagen, man darf Regionalkrimis nicht über einen Kamm scheren, heißt das doch im Umkehrschluss auch, dass es neben guten auch schlechte gibt?

Es gibt furchtbar schlechte Regionalkrimis. Aber es gibt auch furchtbar schlechte hohe Bildungsliteratur. Wenn ich suche, finde ich auch furchtbar schlechte Kinderbücher oder furchtbar schlechte Essay-Bände. Ich wehre mich aber dagegen, sowohl Menschen als auch Literatur in so einem Bausch und Bogen zu verdammen. Da müssen wir doch unterscheiden können.

Sie stammen aus Gelsenkirchen. Wie kann man denn aus dem Pott kommen und dann Ostfrieslandkrimis schreiben?

Das ist, glaube ich, wichtig für die Bücher. Es gibt viele gute Kriminalschriftsteller, die aus Ostfriesland kommen und über Ostfriesland schreiben. Aber die sehen das von innen nach innen. Ich habe den Blick von außen auf die Ostfriesen - so wie die meisten Menschen in Deutschland. Meine Kommissarin, die Ann Kathrin Klaasen, kommt wie ich aus Gelsenkirchen. Sie hat auch den Blick von außen - und kann dadurch ganz viel erzählen.

Könnten Sie auch einen Eifel-Krimi schreiben?

Dann müsste ich anders leben, da müsste ich da eine Weile hin. Zum Beispiel arbeite ich gerade an einem Roman, der beginnt in Ostfriesland, spielt dann in Gelsenkirchen und danach in Bamberg, wo meine Frau herkommt. Alles, was ich erzähle, muss ich genau kennen. Es ist doch alles heutzutage so verwechselbar geworden. Ich versuche, das Besondere, das Unverwechselbare zu finden. Und in einer globalisierten Welt lieben die Menschen das.