Premiere vom Theater Osnabrück „Der rote Löwe“ in der Kabine des VfL Osnabrück geht hautnah

Osnabrück. Lang anhaltender, beeindruckter Applaus in der Spielerkabine des VfL Osnabrück: Leonie Kubigsteltigs Inszenierung von Patrick Marbers Fußballdrama „Der rote Löwe“ und drei sagenhaft präsente Schauspieler des Osnabrücker Theaters ließen zeitweise vergessen, dass das Theater gespielt und nicht realer Konfliktstoff ausgetragen wurde.

„Hautnah“ heißt ein prominent verfilmtes Drama von Patrick Marber. Genauso hätte der Theaterabend überschrieben sein können. Denn hautnah saßen die 32 Premierenzuschauer dran am Geschehen um das junge Fußballtalent Jordan. Dichter geht es kaum als in der Spielerkabine des VfL Osnabrück: Mann hätte jederzeit nach den drei Schauspielern greifen können. Die ließen sich durch so viel ungewohnte Nähe zum Publikum nicht aus der Ruhe bringen und legten für das Fußballdrama „Der rote Löwe“ ohne jeden Texthänger bewundernswerte Präsenz an den Tag.

Kampf um den Aufstieg

„Der rote Löwe“ handelt von einem drittklassigen Verein, der um seinen Aufstieg kämpft. Trainer Kidd und Zeugwart Yates setzen alle Hoffnung auf Jordan, der Fußball spielen kann wie ein junger Gott. Thomas Kienast spielt Kidd als nassforschen Trainer, der den Fußball als Geschäft um Geld und Karriere ansieht. Seinen Gegenspieler Yates, die Vereinslegende, verkörpert Ronald Funke als älteren Mann, der vom Schicksal schon erkennbar gebeutelt wurde. Doch Yates ist es, der den Fußball und seinen Verein über alles liebt.

Jordan will sauber bleiben

Jeder von ihnen versucht, Jordan auf sich einzuschwören, auf die eigene Auffassung von Fußball und Leben. Jordan will eigentlich sauber und unbestechlich bleiben, hat dafür momentan aber zu wenig Kohle und zu wenig Alternativen. Und da ist ja noch sein dunkles Geheimnis, das kaputte Knie. Der junge Schauspieler Niklas Bruhn, seit dieser Spielzeit in seinem ersten Engagement am Osnabrücker Theater, spielt ihn absolut glaubwürdig und hält mühelos mit seinen beiden bühnenerfahrenen Kollegen mit.

Wenn sich die Konflikte zwischen den Kidd, Yates und Jordan zuspitzen, stellt sich phasenweise das Gefühl ein, gar nicht mehr einem Theaterstück beizuwohnen, sondern realen Spannungen zwischen drei Personen. So konsequent bleiben die Spieler in ihren jeweiligen Rollen, so hautnah geht die Inszenierung von Leonie Kubigsteltig.

Mehr dazu lesen Sie am morgigen Samstag.