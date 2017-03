„Mensch Maria“ in Kevelaer Mysterienspiel mit aktuellen Bezügen

KNA Kevelaer. Zum 375-Jahr-Jubiläum des niederrheinischen Wallfahrtsorts Kevelaer wird es im Sommer erstmals ein Mysterienspiel geben. Es heißt „Mensch Maria“.

Die Uraufführung von „Mensch Maria“ ist in der Jubiläumsfestwoche am 10. Juni ab 20 Uhr geplant, kündigte Wallfahrtsrektor Rolf Lohmann am Donnerstagin Kevelaer an. Eine zweite Aufführung auf dem Kapellenplatz ist am Sonntag, 11. Juni, vorgesehen. Die Altistin Anette Gutjahr aus dem Ensemble der Bayreuther Festspiele wird die Titelpartie singen.

Das „Mysterienspiel zu einem ganz normal-besonderen Menschen“, so der Untertitel, will die Zuschauer auf eine Reise zu den Lebensstationen der Gottesmutter Maria mitnehmen, sagte Lohmann. Ihre Fragen und Sorgen seien auch die existenziellen Fragen und Sorgen der Menschen heute. Dies mache das Stück „spannend und überraschend aktuell.“ An dem zweieinhalbstündigen Spiel mit Massenszenen und Tänzen wirken Profi-Solisten, zwei Chöre und Orchester sowie 250 Darsteller aus der Bürgerschaft Kevelaers mit. Das Stück geht ein auf die Geburt Mariens, die Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel, auf den pubertierenden Jesus, die Wallfahrt von Josef und Maria nach Jerusalem, die Hochzeit zu Kana sowie die Kreuzigung Jesu, wie es hieß.

Schicksal Heimatloser und Geflohener

Thematisiert werde auch das Schicksal Suchtkranker, Heimatloser und Geflohener sowie die Geschichte eines Ehepaares, sagte der Organist der Marienbasilika in Kevelaer, Elmar Lehnen, der gemeinsam mit dem Theologen Bastian Rütten die Idee zu dem Stück hatte. „Jahre nach der Zeit erster Romanzen kämpft es heftig um seine weitere gemeinsame Zukunft.“ Neben Chorälen werde es auch Neues im Stil wertvoller Filmmusik sowie Rock-Klänge und Jazz-Rhythmen geben.

Viel Erdgeruch im Leben Marias

Die Verkündigung des Evangeliums solle auf neue Weise dargeboten werden, sagte Rütten. Im Leben Marias rieche es oft mehr nach Erde als nach Himmel. „Wir zeigen, dass das, was Maria tut, auch heute notwendig ist“, erklärte der Religionspädagoge. Lohmann nannte das Musikspiel unter Regisseur Peter van Aar und das Engagement der Beteiligten ein großes Geschenk an die Wallfahrt. „Ich bin dankbar, dass Sie alle das Mysterienspiel weit über einen ‚Job‘ hinaus gestalten und leben.“ Es solle im Abstand von einigen Jahren regelmäßig aufgeführt werden. Dazu müsse das Drehbuch stets fortgeschrieben werden, da es nie fertig sei – genau wie die Geschichte Gottes mit den Menschen, so der Wallfahrtsdirektor.

Die 28.000-Einwohner-Stadt Kevelaer gilt mit rund 800.000 Pilgern jährlich als die zweitgrößte katholische Wallfahrtsstätte Deutschlands nach dem bayerischen Altötting. Anziehungspunkt ist das Marienbild „Trösterin der Betrübten“ von 1641. Die örtliche Pfarrei und die Stadt streben an, dass die Kevelaer-Wallfahrt immaterielles Weltkulturerbe wird.

Der Ort feiert das 375-Jahr-Jubiläum mit einer Festwoche vom 31. Mai bis 11. Juni. Auf dem Programm stehen neben dem Mysterienspiel Gottesdienste, Musikveranstaltungen und Ausstellungen.