Überwältigung durch Lautstärke Dudamel bringt Beethovens Sinfonien in die Elbphilharmonie

Gustavo Dudamel und das Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela haben in der Elbphilharmonie Beethovens neun Sinfonien gespielt. Dahinter könnte ein Botschaft stecken.

Mehr geht nicht. Mit ausgebreiteten Armen steht Gustavo Dudamel da, als wolle er eine Tür aufreißen, um Platz zu machen für Beethovens Botschaft: „Und der Cherub steht vor Gott“, singt der Chor, „steht vor Gott“, dann: „vor Gott“, und noch einmal „vor Gott“, und je kürzer die Motivfetzen werden, desto lauter wird das riesige Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela und die nicht minder gigantische EuropaChorAkademie. Weiterlesen: Auch zur Eröffnung der Elbphilharmonie erklang Beethovens Neunte

Stresstest für den Saal

Es ist, als wollte Dudamel den Großen Saal der Elbphilharmonie einem Stresstest unterziehen und die Gipsfaserplatten von der Wand sprengen. Infernalischer Lärm, um das Göttliche auszudrücken – was für ein Finale für den ersten Zyklus mit allen neun Sinfonien von Ludwig van Beethoven.

Viele Orchester wären denkbar gewesen für diese zentrale Position der Orchesterliteratur im spektakulärsten Konzerthaus des 21. Jahrhunderts: das Hausorchester natürlich, das NDR Elbphilharmonie Orchester. Oder die Kammerphilharmonie Bremen; die hat mit unter Parvo Järvi sowohl auf CD wie im Konzert neue Standards gesetzt. Oder eines der „großen“ Orchester aus Wien, Berlin, Leipzig, Amsterdam, wechselnde Orchester, wechselnde Dirigenten: Der Möglichkeiten wären sicher viele gewesen.

Intendant Christoph Lieben-Seutter lädt stattdessen ein Orchester ein, das vor vier Jahrzehnten als soziales Projekt gestartet ist. Die Idee dahinter hat weltweit Schule gemacht, auch in Deutschland, und die Elbphilharmonie versteht ja die Vermittlungsarbeit als zentralen Baustein ihres kulturellen und gesellschaftlichen Auftrags. So gesehen fügt sich das Bolívar-Orchester als klingendes Aushängeschild eines riesigen Musikvermittlungsprojekts passgenau in die Programmatik der Elbphilharmonie. Weiterlesen: Familientag in der Elbphilharmonie

An diesem Abschlussabend des „Viva Beethvoen!“-Festivals wird nun der soziale Aspekt augenfällig, und zwar in der riesigen Orchesterbesetzung – wer mit auf Tour ist, darf auch auf die Bühne, so die Botschaft. Anders wären acht Hornisten, fünffach besetzte Flöten und Fagotte, und der riesige Streicherapparat nur schwer zu erklären.

Flauschiges Klangbett

Musikalisch hingegen wirken diese Mahler‘schen Dimensionen wie ein Gegenentwurf zur zeitgenössischen Klangästhetik. Die sagt nämlich: nicht mehr als nötig. Dudamel hingegen holt so viele wie möglich auf die Bühne. Tatsächlich profitiert die Naturidylle der sechsten Sinfonie, der „Pastorale“ am Dienstagabend durchaus vom warmen, fülligen Orchesterklang. Und in die Streicherkantilenen im dritten Satz der Neunten möchte man sich geradezu einmummeln wie in ein flauschiges Federbett. Weiterlesen: Dudamel dirigiert Mozarts „Figaro“

So diffus bleibt aber das Klangbild durchwegs. Linienführung, emotionale Kontraste, all das, was Beethovens Musik so existenziell macht, nivelliert Dudamel, und statt Details herauszuarbeiten und zum großen Ganzen zu fügen, herrscht Überwältigung durch schiere Kraft. Das gilt für das Solistenquartett – Julianna Di Giacomo (Sopran), Tamara Mumford (Mezzo), Joshua Guerrero (Tenor) und Soloman Howard (Bass) –, für den von Joshard Daus einstudierten Chor, und natürlich fürs Orchester. So kommt zwar die gesellschaftspolitische Botschaft als ein lautstarkes „Kultur für alle“ an und reißt das Publikum mit. Musikalisch erweist Dudamel diesem Ansinnen jedoch fast einen Bärendienst: Das Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela könnte sicher mehr als nur laut.