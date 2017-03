Treffen auf der Leipziger Buchmesse Literaturbloggerinnen: Unbedingt professionell

Leipzig. Literaturblogger werden immer professioneller. Die Buchbranche entdeckt sie als Multiplikatoren. Aufträge bleiben aber Ausnahmen. Zwei Begegnungen auf der Leipziger Buchmesse.

„Ein Leben ohne Bücher ist wie eine Kindheit ohne Märchen“, steht auf ihrer Umhängetasche. Mara Giese ist aber kein wenig verträumt. Die Literaturbloggerin sprintet mit vollem Terminkalender über die Leipziger Buchmesse. Wenn Nora Bossong über ihren heiß diskutierten Roman „Rotlicht“ auf dem „Blauen Sofa“ der Buchmesse spricht, dann bloggt Mara Giese live. Die Bertelsmann-Verlagsgruppe honoriert die digitale Literaturkritikerin. Giese kann trotzdem von ihrem Blog nicht leben. „Das ist kein regelmäßiges Einkommen, eher ein Zubrot“, sagt die Frau mit dem Kurzhaarschnitt und der schwarzen Brille, die in Würzburg unter dem Netztitel „Buzzaldrins Bücher“ schreibt. Hier weiterlesen: Freiheit des Wortes - Katja Riemann auf der Buchmesse.

„Wie die Presse behandelt“

Dabei haben es Bloggerinnen und Blogger doch scheinbar geschafft. „Inzwischen werden wir wie die Presse behandelt“, berichtet Sophie Weigand. die in Lübeck unter dem Netztitel „Literaturen“ aktiv ist. Literaturblogs haben sich etabliert. „Die Deutungshoheit des Feuilletons will ich aber nicht“, markiert Sophie Weigand dennoch eine klare Trennungslinie. In diesem Punkt ist auch Mara Giese deutlich. „Ich mag den Stil der persönlichen Buchempfehlung“, sagt sie und verweist auf Elke Heidenreich („Lesen!“) und Christine Westermann („Das literarische Quartett“) als ihre Vorbilder. Der Verriss - das ist nicht die Stilform der Blogger. Giese und Weigand zielen wie ihre Kolleginnen und Kollegen auf das Gespräch über Bücher. Hier weiterlesen: Europa 21 - die Macherin Esra Kücük im Interview.

Leipziger Messe als Blogger-Heimat

Zugleich werden Blogger für die Buchbranche immer wichtiger. „Wir sehen deutliche Effekte durch die Blogger“, sagt Ruth Justen, Sprecherin der Leipziger Buchmesse. Die Messe hat 2015 eine eigene Lounge für Blogger eingerichtet und ein eigenes Fachprogramm für eine Form der Literaturkritik etabliert, die mit dem Wort Szene nicht mehr hinreichend umschrieben ist. „Buchblogger sehen Leipzig als ihre Heimat an“, erhebt Justen einen deutlichen Anspruch. Nicht nur sie sieht Blogger als inzwischen als etablierte Instanz der Literaturvermittlung. Verlage ziehen längst nach. Sophie Weigand berichtet von einer Einladung des Hanser-Verlages nach Berlin. Drei Tage lang durfte sie in einem Haus mit Hanya Yanagiharas Roman „Ein wenig Leben“ allein sein, um dann anschließend über das Buch zu schreiben. Blogger sind als Multiplikatoren wichtig. Hier weiterlesen: Martin Walser wird 90 - ein Porträt.

Drei Tage mit einem Roman

„Wir liefern kostenlose Werbung“, sagen manche Blogger ohne Umschweife. Auf jeden Fall arbeiten Literaturblogger längst an ihrer Professionalisierung, wie Mara Giese beobachtet. Sie profilieren nicht nur ihre Netzseiten mit Diskussionsforen, Interviews und Autorenporträts. Auch soziale Netzwerke werden immer wichtiger. Auf der Netzseite der Blog, auf Facebook oder Instagram die Diskussion dazu - diese Zweiteilung finden Bloggerinnen wie Giese und Weigand nicht nur positiv. „Die Diskussion auf meiner Seite macht doch einen großen Teil des Spaßes aus, den ich an meinem Blog habe“, sagt Giese. Die in der Szene bestens vernetzte Autorin hat mit dem „Literaturbloggerbuch“ einen eigenen Ratgeber zu allen Fragen der Literaturblogs herausgegeben - digital natürlich. Hier weiterlesen: Wie oft lesen die Deutschen? Umfrage vor der Buchmesse.

Das Buch ist immer dabei

Auch wenn Blogger digital aufrüsten - das Buch bleibt die große Liebe. „Ich habe immer meine zwei Bücher dabei, auch wenn ich auf der Messe eigentlich kaum Zeit zum Lesen finde“, sagt Mara Giese. Sie hat in dem Digitalverlag Edel volontiert und sucht nun einen festen Job in der Verlagsbranche. Die Buchhändlerin Sophie Weigand studiert Kulturwissenschaften. Auch sie will in der Verlagsbranche arbeiten. Etabliert und doch im Wartestand? Das scheint das Lebensgefühl der Blogger zu sein. Ausgelastet sind sie trotzdem. Mara Giese muss weiter. Feridun Zaimoglu spricht über seinen Luther-Roman. Giese bloggt live - hinter den Kulissen.