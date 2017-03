Marvels Guardians Vol. 2 Guardians of the Galaxy Vol 2.: Was wir schon wissen

Berlin. Unter den kunterbunten Helden der Comic-Verfilmungen sie sie die verrücktesten: Die „Guardians of the Galaxy“ kommen zurück. Am 27. April schicken die Marvel Studios Peter Quill, den Waschbären Rocket und einen Ableger des Baumwesens Groot für ein „Vol. 2“ ins Kino.

Worum geht‘s bei „Guardians of the Galaxy Vol. 2“? Teil 2 setzt wenige Wochen nach der bekannten Handlung ein. Peter Quill macht sich auf die Suche seines außerirdischen Vaters. Der sprechende Waschbär Rocket und die grüne Frau Gamora sind wieder mit dabei. Das Baumwesen Groot, das im Finale von Teil 1 sein Leben gelassen hatte, kehrt dank eines geretteten Ablegers als Baby Groot zurück. (Sind die „Guardians of the Galaxy“ überschätzt? Zur Kritik von Teil 1)

Wer macht bei den „Guardians 2“ mit? Regisseur James Gunn versammelt in der Fortsetzung noch einmal den alten Cast: Chris Pratt ist als Peter Quill zu sehen, Zoe Saldana als Gamora und Dave Bautista als Drax, der Zerstörer. Vin Diesel und Bradley Cooper leihen dem Waschbären und dem Bäumchen ihre Stimmen – zumindest im Original. Auf Deutsch spricht Rocket mit der Stimme von Til Schweigers „Tatort“-Kollegen Fahri Yardim. Zu den prominenten Neuzugängen auf der Besetzungsliste zählt der Branchendienst „imdb.com“ Sylvester Stallone als Darsteller eines noch unbekannten Charakters und Kurt Russell, der den lebenden Planeten Ego spielt. Zu einem ursprünglich angedachten Cameo-Auftritt von David ist es durch den Tod des Sängers nicht mehr gekommen. (Drückt Baby Groot den Death Button? Was der „Guardians“-Trailer verrät)

Um wie viel Geld geht‘s? „Guardians of the Galaxy“ hat 2014 mit einem Budget von 170 Millionen Dollar an der Kinokasse 773 Millionen eingespielt. Das liegt zwar deutlich hinter den beiden „Avengers“-Filmen (Teil 1: 1,5 Milliarden, „Age of Ultron“: 1,4 Milliarden), toppt als Einführung eines neuen Heldencasts aber die Zahlen von „Ant-Man“ (519 Millionen) und „Doctor Strange“ (678 Millionen). (Weiterlesen: Alle Planungen für das Marvel-Film-Universum im Überblick)

Kurioses zu „Guardians of the Galaxy Vol. 2“. Das es eine Fortsetzung zu den „Guardians“ geben würde, machte Marvel schon vor dem Start des ersten Teils öffentlich. Die Vorfreude der Fans auf den Film lässt sich inzwischen auch in Zahlen bemessen: Laut „Hollywood Reporter“ hat der zweite Trailer zu „Guardians of the Galaxy Vol 2.“ in nur zwei Tagen fast 20 Millionen Abrufe im Internet erzielt. Der „Fleetwood Mac“-Song „The Chain“ (1977), der darin zu hören ist, hat daraufhin seine Verkaufsrate mit 3000 Downloads um 212 Prozent gesteigert.