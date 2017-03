New Yorker Hommage an Filmdrama Tanzkompanie verwandelt „Moonlight“ in Kurzfilm

New York. Die renommierte New Yorker Tanzkompanie Alvin Ailey hat dem preisgekrönten Drama „Moonlight“ eine tänzerische Hommage gewidmet.

Drei Tänzer verschiedenen Alters, darunter zwei Tanzschüler, stellen in dem zweiminütigen Clip die Entwicklung des Protagonisten Chiron in einer Choreografie zum Film-Soundtrack nach. Robert Battle, künstlerischer Leiter der Kompanie, wuchs wie „Moonlight“-Regisseur Barry Jenkins und Drehbuchautor Tarell Alvin McCraney in Miamis Stadtteil Liberty City auf, in dem das mit drei Oscars ausgezeichnete Filmdrama spielt.

Das 1958 gegründete Alvin Ailey American Dance Theater, benannt nach dessen 1989 gestorbenem Gründer, ist von Juli bis September unter anderem in Mannheim, Köln, Hamburg, München und Frankfurt auf Tour.