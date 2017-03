Sehnsucht nach singender Großfamilie Halle in Minuten ausverkauft: Großes Comeback der Kelly Family

Osnabrück. Ausverkaufte Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle, ein neues Album und eine Europatournee im kommenden Jahr: Die Kelly Family, musizierende Großfamilie, knüpft an alte Erfolge an.

Was wäre das Showbusiness ohne Künstler, die polarisieren. Ständige Diskussionen über die unterschiedliche Wahrnehmung diverser Popbands führen dazu, dass die Fans in ihrer Zuneigung noch enger mit ihren Helden zusammengeschweißt werden. Derweil fällt es Kritikern umso leichter, ihre Häme in immer neue Wortschöpfungen zu kleiden. Das beste Beispiel für eine solche Musikgruppe war die Kelly Family. Während die überwiegend jungen, weiblichen Fans reihenweise in Ohnmacht fielen oder tagelang vor den Domizilen der Musikvagabunden campierten, wurden die Truppe von Lästermäulern wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes bisweilen als „singende Altkleidersammlung“ bezeichnet. Aber so konnte die musizierende Großfamilie zu einer der erfolgreichsten Bands der 80er und 90er Jahre avancieren.

2017 darf das Spiel der Kontrahenten wieder starten: Nachdem es um die Kelly Family seit Anfang 2000 ruhiger geworden war und die Familienmitglieder begannen, ihre eigenen Wege zu gehen, rufen sie jetzt das Comeback aus. Und es scheint, als könnten Kathy, Patricia, Paul, Angelo, Jimmy, John und Joey nahtlos an ihre alten Erfolge anknüpfen. Ein Revival-Konzert in der Dortmunder Wesfalenhalle war innerhalb von 18 Minuten ausverkauft. Daher wurden zwei Zusatztermine im Mai anberaumt, die mittlerweile auch „Sold Out“ gemeldet haben. Beflügelt von der immensen Resonanz beschlossen die Geschwister, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist: Sie begaben sich ins Studio, um ein Album zu produzieren. Am Freitag, den 24. März erscheint es. Auf „We Got Love“ findet man alte Songs im modernisierten Gewand - und gleich noch fünf neue Lieder. Außerdem will die Kelly Family im nächsten Jahr auf ausgedehnte Europatournee gehen.

Worin liegt der Reiz dieser musizierenden Großfamilie? Jahrzehntelang zogen sie langhaarig und mit wallenden Kleidern durch die Welt und spielten auf öffentlichen Plätzen. So lange, bis jeder sie kannte. Ihr exotisches Erscheinungsbild vermittelte beim Publikum offenbar eine Sehnsucht, vergleichbar mit der Anziehungskraft des Zirkus: Raus aus dem Alltag, hinein in eine fremde, heile Welt, in der es nur Liebe und Musik gibt. Dass hinter der Fassade der Kelly Family Auseinandersetzungen, Dramen, Krankheit und Drogenmissbrauch an der Tagesordnung waren, wollten die Fans nicht wahrhaben. Die Tatsache, dass Vater Daniel ein strenges Regiment führte, um den Erfolg der Truppe zu garantieren, wurde kontrovers diskutiert. Jedenfalls hatte Daniel die Ideen, die den Mythos Kelly Family nährten: Vom riesigen Hausboot, auf dem die gesamte Familie lebte und um das im Hafen von Köln-Mülheim eine Mauer errichtet werden musste, um die Scharen von Fans davon abzuhalten, das Boot zu entern, bis zum Kauf von Schloss Gymnich Ende der 90er Jahre, auf der Höhe ihres Erfolgs.

Auch nach der Trennung der Band sorgten einige Familienmitglieder dafür, dass der Name Kelly nicht in Vergessenheit geriet. Allen voran Joey: Er machte sich als Extremsportler einen Namen und nahm an diversen schrägen Wettkämpfen teil, die Stefan „TV Total“ Raab inszenierte. Maite Kelly wurde Musicaldarstellerin und tanzte bei RTL. Andere wählten mit mehr oder weniger Erfolg die Karriere als Solomusiker.

Exotisch sehen heute nicht mehr aus. Viele haben eine eigene Familie. Und so kommt es, dass jetzt die dritte Generation vor dem Mikrophon steht: Im Song „An Angel“, den Angelo als kleiner Junge vor dem Stimmbruch sang, übernimmt jetzt seine elfjährige Tochter Emma den Part mit der glockenhellen Stimme.