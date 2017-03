Leipzig. Die Leipziger Buchmesse zeigt Flagge: Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht das Schicksal von Autoren in der autoritären Türkei.

In der Welt der Diplomatie sind leise Töne angebracht. Wenn es um die Freiheit geht, vor allem um die Freiheit des Wortes und der Meinung, sind leise Töne nicht das Mittel der Wahl. Die Leipziger Buchmesse zeigt jedenfalls Flagge: Das Schicksal der Schriftsteller und Journalisten in der Türkei steht im Fokus der Aufmerksamkeit. Eine Buchmesse funktioniert als Branchentreff. In Leipzig avanciert sie nun auch zu einem Forum des freien Wortes.

So wird die in der Türkei verfolgte Autorin und türkische Fernsehmoderatorin Asli Erdogan, die nicht nach Leipzig reisen durfte, per Liveschalte auf das „Blaue Sofa“ geholt. Viele Veranstaltungen der Buchmesse beginnen mit Lesungen aus den Texten des inhaftierten „Welt“-Journalisten Deniz Yücel.

Besonders mutige Worte kommen von der TV-Journalistin Banu Güven. Auch sie gehöre zu den Leuten, die in der Türkei wegen ihrer Meinung als „Terroristen“ und „Spione“ gebrandmarkt würden, sagt sie im Debattenforum „Café Europa“. Journalismus sei aber keine Spionage. Das müsse Präsident Erdogan noch klargemacht werden. Das sind unerschrockene Worte. Gut, dass Leipzig ihnen ein Forum bietet.