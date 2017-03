Die Freiheit und der Populismus Leipziger Buchmesse: Debatte mit Katja Riemann

Leipzig. Was tun gegen den Rechtspopulismus? Auf der Leipziger Buchmesse debattieren prominente Kulturmacher über die Zukunft der Freiheit. Stargast: Katja Riemann.

Jo Schück ist eigentlich nur gekommen, um über das Debattenforum „Europa 21“ zu berichten. Aber der Moderator des ZDF-Kulturmagazins „Aspekte“ wird erst einmal umarmt, einfach so . Comedian Idil Baydar alias Jilet Ayse knuddelt den verdutzten Fernsehmann heftig. Als Frontfrau mit Schnauze soll sie vor der ersten Talkrunde den Debattenladen rund um die Themen Islam und Migration, Rechtsruck und Populismus gehörig aufmischen. „Wer wurde schon mal von einer Burka angegriffen?“, fragt sie mokant ins Publikum und erntet prompt Lacher. Das Problem ist die Fremdheit, erkennt Baydar – und findet auch Schück. Was macht man dagegen? Richtig, man umarmt sich einfach mal. Das Publikum ist amüsiert, der sonst so smart-distanzierte Schück hat seine unerwartete Buchmessenerfahrung. Hier weiterlesen: Europa 21 - die Macherin Esra Kücük im Interview.

Riemann mit Manifest

Dann aber wird es ernst. Schauspielerin Katja Riemann meldet sich nicht einfach nur zu Wort, sie hat gleich ein ganzes Manifest mitgebracht. „Volk meint einen Haufen Leute. Aber wer bestimmt eigentlich, wer da mitmachen darf?“, geht die Schauspielerin mit Rechtspopulisten scharf ins Gericht. 2015 spielte Riemann in der Verfilmung des Bestsellers „Er ist wieder da“ nach dem Buch von Timur Vermes mit. In Buch und Film taucht Adolf Hitler in der deutschen Gegenwart plötzlich wieder auf. Dieser Fiktion entspricht längst eine von neuem Nationalismus und Intoleranz geprägte Wirklichkeit, findet Katja Riemann. „Wir müssen das, was wir aus der Geschichte gelernt haben, jetzt anwenden“ appelliert die Schauspielerin an ihre zahlreichen Zuhörer. Hier weiterlesen: Erinnerung an den Holocaust braucht Arbeit jetzt - ein Essay.

Warnung vor der neuen Rechten

Das von Esra Kücük vom Berliner Gorki-Theater kuratierte Debattenformat, in dem in mehreren Runden Experten und Publizisten über die Zukunft Europas debattieren, zieht jedenfalls. Vor der Propaganda der neuen Rechten warnt auch Martin Roth, der seinen Posten an der Spitze des Londoner Victoria & Albert-Museums nach dem Votum der Briten für den Brexit verlassen hat. Die Europäer dürften sich jetzt nicht auseinanderdividieren lassen, warnt Roth. „Uns verbindet der Frieden. Es gibt kein höheres Gut“, sagt Roth. Hier weiterlesen: Martin Roth will sich politisch engagieren.

Missbrauch der Kultur?

Katarzyna Wielga-Skolimowska bringt analytische Schärfe in die Debatte. Die Kulturmacherin, die von der polnischen Regierung an der Spitze des Polnischen Instituts wegen missliebiger Programme abgelöst wurde, macht darauf aufmerksam, dass Kultur auch missbraucht werden könne. „Für uns ist Kultur ein Ort für unterschiedliche Positionen, für andere ist es ein Mittel, um ein Volk zu bilden“. Kultur als großer Gleichmacher im Namen der Identität? Hier weiterlesen: Felix Nussbaum und die Erinnerung an den Holocaust.

Auch Flüchtlinge hören

Kolumnistin Mely Kiyak verwahrt sich jedenfalls dagegen, sich von Rechtspopulisten einen Diskurs der Spaltung aufzwingen zu lassen. Sie fordert, im gesellschaftlichen Gespräch endlich die Flüchtlinge als gleichberechtigte Partner anzuerkennen. „Wir müssen für ihre Stimmen Plätze frei machen“, sagt sie. Esra Kücük macht das bereits – mit einer Vermittlungsarbeit der Vielstimmigkeit am Gorki-Theater. Comedian Baydar packt die Sache direkter an. „Es wird immer mehr schizo“, fasst sie den Gemütszustand der Gesellschaft zusammen, fordert eine Infusion für den „alten Sack Europa“ – und umarmt einfach mal den alerten Jo Schück.