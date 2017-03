Lesung in Stadtbibliothek Osnabrück In „Literarischer Mittagspause“ der Arbeit kurz entfliehen

Osnabrück. Essen gehen mit Kollegen oder ein Spaziergang durch die Stadt – jeder verbringt seine Mittagspause anders. Michael Meyer-Spinner, Bibliothekar in der Stadtbibliothek Osnabrück, hatte eine weitere Idee: die „Literarische Mittagspause“.

Etwa 15 Zuhörer kommen an diesem Tag in die Stadtbibliothek, um dort ihre Mittagspause zu verbringen. Bevor sie sich setzen, schnappen sie sich einen Obstsalat, der als kleines Mittagessen dient. Sie halten inne und kommen miteinander ins Gespräch. Sie unterhalten sich über das Wetter und die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster in den Raum scheinen. Dann beginnt Michael Meyer-Spinner zu lesen. Er liest Geschichten aus „Die Modernisierung meiner Mutter“ von Autor Bov Bjerg vor.

Melancholisch und humorvoll

Etwa 30 Minuten dauert es, bis Meyer-Spinner die Kurztexte vorgetragen hat. Er erzählt von einem Autoren, der Horoskope für Agenturen schreibt, über abstrakte Kunst in Kreiseln, über Lehrerinnen und über die Angst, mit einem Paternosteraufzug zu fahren. Mit diesen melancholischen, aber auch humorvollen Geschichten erreicht er die Zuhörer und erntet den einen oder anderen Lacher.

Die Idee, die hinter dem Format steckt, ist ganz einfach. Für Meyer-Spinner ist es wichtig, dass die Zuhörer mittags einen Impuls bekommen, auf neue Gedanken kommen und mit frischer Energie zurück zur Arbeit gehen. „Sonst hetzt man mittags durch die Stadt, schlingt etwas herunter und denkt über die Arbeit nach“, sagt er. Die Zuhörer könnten einmal kurz abschalten.

„Intensive halbe Stunde“

Das findet auch Maria Feldkamp. „Ich gönne mir das heute einmal und nehme mir die kleine Auszeit“, sagt sie. „Es hat mich überrascht, wie intensiv so eine halbe Stunde sein.“ Ihr habe es gefallen. Auch, weil sie Texte kennengelernt habe, sie sonst nicht lesen würde.

Der Stadtbibliothekar sucht die Texte für die etwa 30-minütige Lesung nach bestimmten Kriterien aus. „Die Texte dürfen nicht zu lang sein und sollen unterhalten“, sagt er. Zu anstrengend dürften die Texte auch nicht sein. Schließlich kämen die Zuhörer, um sich zu entspannen und sich zu erholen. Und diese Idee, die Meyer-Spinner umsetzt, scheint bei den Zuhörern anzukommen.