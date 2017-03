Feier am 2. Mai Fünf Jahre Kukuk Osnabrück: Kultur für alle

Osnabrück. Menschen mit wenig Geld den Zugang zur sozialen und kulturellen Teilhabe öffnen, ist seit fünf Jahren das Ziel des Vereins Kultur für alle Osnabrück (Kaos) mit der „Kunst-und-Kultur-Unterstützungskarte“ (Kukuk). Im Mai feiern die Ehrenamtler ihr Bestehen mit einer öffentlichen Feier im Theater am Domhof.

Für lediglich einen Euro ins Theater, Kabarett, Museum, aufs Konzert oder den Poetry Slam? Mit der Kukuk ermöglicht der Verein Kaos sozial benachteiligten Menschen deutlich vergünstigten Eintritt in kulturelle Veranstaltungen aller Art. Die Idee dazu kam Max Ciolek. Gemeinsam mit Unterstützern gründete er 2012 den Verein Kaos auf einer Infoveranstaltung. Damals präsentierte Ciolek das Konzept der Osnabrücker Kulturszene.

„Dieses Konzept gefiel mir nicht“

„Wir haben das Konzept nicht neu erfunden“, gesteht Ciolek. In Deutschland gäbe es zwei verbreitete Ansätze. Einer seien sogenannte Kulturlogen, die Restkarten für kulturelle Veranstaltungen an Bedürftige vermitteln. Dazu wird eine Telefonliste mit Registrierten abtelefoniert. Die Karten werden dann kostenlos angeboten. „Dieses Konzept gefiel mir nicht“, sagt Ciolek. Die Interessierten müssten dabei passiv auf einen Anruf warten. Er wolle die Menschen hingegen aktiv werden lassen.

Bewusst für Veranstaltungen entscheiden

In Frankfurt stieß er schließlich auf den sogenannten Frankfurter Kulturpass. Wie Kukuk ermöglicht der Pass den Besuch von Veranstaltungen für einen Eintrittspreis von einem Euro für Erwachsene. Kinder zahlen nur die Hälfte. „Für mich hatte das gleich so viele Vorteile“, sagt Ciolek. Kulturbegeisterte könnten sich bewusst für Veranstaltungen entscheiden und müssten nicht das nehmen, was übrig bleibt. Darüber hinaus kämen so mehr Zuschauer zu Veranstaltungen, die im Zweifel fernblieben.

Rund 2800 Kukuk-Besitzer

Den entscheidenden Anstoß für die Umsetzung habe Osnabrücks ehemalige Fachbereichsleiterin Kultur, Dagmar von Kathen, gegeben. „Wenn jetzt schon der Fachbereich Kultur sagt: ‚Machen Sie das‘, dann mache ich das“, habe sich Ciolek seiner Zeit gedacht. 34 Menschen beantragten direkt zur Erstausgabe am 1. Februar 2013 eine Karte, 21 Veranstalter erkannten die Kukuk damals an.

Heute sind rund 2800 Menschen in Besitz der Kukuk. Vom Bastard Club über Zukunftsmusik und Lagerhalle bis hin zum Theater – über 70 Veranstalter unterstützen 2017 die Initiative mit etwa 200 Veranstaltungen pro Monat. „Da ist alles dabei, was irgendwie Kultur ist“, sagt Ciolek. Seit März 2016 ist Kukuk auch im Landkreis Osnabrück vertreten.

„Kukusruf“ im Radio

Der Name Kukuk wurde über einen Namenswettbewerb ermittelt: „Kunst-und-Kultur-Unterstützungskarte“ – der Kaos-Gründer freut sich jeden Tag aufs Neue über den Namen, „weil er so positiv ist“. Die Unterstützung funktioniere schließlich in beide Richtungen: für die Bedürftigen, aber auch für die Veranstalter durch zusätzliches Publikum.

Mittlerweile fungiert der Kukuk als Name für weitere Aktionen. Immer am vierten Mittwoch des Monats treffen sich Kulturinteressierte im Balou in der Seminarstraße zum „Kukukscafé“, um sich auszutauschen oder zu verabreden. Mit dem „Kukuksruf“ hat die Initiative sogar ihre eigene Radiosendung bei „osradio 104,8“, die einmal im Monat ausgestrahlt wird.

Fünfjähriges Bestehen

Am zweiten Mai feiert der Verein Kaos im Osnabrücker Theater am Domhof ab 19.30 Uhr das fünfjährige Kukuk-Bestehen. Das Programm ist dazu passend vielfältig: Musik, Theater, Gaukelei, Pantomime und natürlich Informationen und Gespräche erwarten Besucher. Dabei sollen auch neue Vereinsmitglieder geworben und Spenden akquiriert werden. Außerdem werde das Konzept der Osnabrücker Kulturlotsen vorgestellt. „Eine Art Kulturfreundschaft“, erklärt Ciolek. Kulturaffine Menschen könnten als Paten für jemanden fungieren, der trotz Interesse noch verhalten gegenüber Veranstaltungen ist.

„Bundesvereinigung Kulturelle Teilhabe“

Am 6. und 7. Oktober sind Kaos und Osnabrück außerdem Gastgeber für ein offenes Treffen mit weiteren bundesdeutschen Initiativen, die sich mit dem Thema „Kulturelle Teilhabe“ beschäftigen. Seit 2011 war ein Teil dieser Initiativen in einer lockeren Bundesarbeitsgemeinschaft organisiert. Im Oktober 2016 haben zunächst 12 von ihnen die „Bundesvereinigung Kulturelle Teilhabe“ gegründet, in deren Vorstand auch Ciolek vertreten ist.

Den ersten Vorsitz im Kaos-Verein werde Ciolek derweil auf der Mitgliederversammlung im Juni aus gesundheitlichen Gründen abgeben. „Nach fünf Jahren ist es außerdem Zeit für neue Impulse“, sagt er. Dem Verein werde er natürlich erhalten bleiben. Er könne sich so ganz auf die Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren.