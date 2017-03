Schriftsteller wird 90 Jahre alt Martin Walser: Diese Romane sollte man kennen

Osnabrück. Fast jährlich erscheint ein neuer Roman von Martin Walser. Aber welche sind wichtig? Zum 90. Geburtstag des Autors hier die Tipps für seine fünf besten Bücher.

Am 24. März 2017 wird Martin Walser 90 Jahre alt. Fast ebenso wichtig ist ein Walser-Jubiläum aus dem gleichen Jahr: Vor 60 Jahren erschien Walsers erster Roman. Und der war sofort ein Volltreffer.

„Ehen in Philippsburg“ (1957): Der Holocaust ist verdrängt, das Wirtschaftswunder rollt an. Und der junge Journalist Hans Beumann ist mittendrin in einer Welt, in der es vor allem darum geht, Karriere zu machen und Männer mit dem prahlen, was sie besitzen - Häuser oder Geliebte. Der gerade 30 Jahre alte Martin Walser porträtiert die Erfolgsgesellschaft der jungen Bundesrepublik und ihre Doppelmoral. Der Roman bietet blendend formulierte Zeitkritik. Neben Wolfgang Koeppens Politikersatire „Treibhaus“ (1953), Günter Grass´ legendärer „Blechtrommel“ und Heinrich Bölls Familienroman „Billard um Halbzehn“ (beide 1959) ist Walsers Buch einer der stärksten Romane der Literatur nach 1945. Eine Walser-Wiederentdeckung. Hier weiterlesen: Chronist der ermüdeten Mitte - Martin Walser zum 85. Geburtstag.

„Ein fliehendes Pferd“ (1978): Studienrat Helmut Halm und Frau Sabine treffen am Bodensee auf Halms Studienfreund Klaus Buch und dessen Geliebte Hel. Die Viereckskonstellation ist brisant. Die Konkurrenz der Männer und das Spiel der erotischen Lockungen sorgen für knisternde Atmosphäre. Kann ein verfahrenes Leben noch geändert werden? Walser demaskiert den Trott der Wohlstandsgesellschaft. Die Novelle ist nicht nur ein großer Bucherfolg. Sie wird auch mit Ulrich Noethen, Ulrich Tukur, Katja Riemann und Petra Schmidt-Schaller 2007 kongenial verfilmt. Ein Walser-Muss. Hier weiterlesen: Die große Abrechung: „Statt etwas oder Der letzte Rank“.

„Brandung“ (1985): Helmut Halm, der Protagonist aus „Ein fliehendes Pferd“, ist wieder da. Der Lehrer wird Gastdozent in Kalifornien. Der Mann jenseits der 50 fordert das Leben heraus. Der Sprung in die Brandung des Ozeans kostet ihn fast das Leben, der Versuch, eine neue Liebe zu leben, das innere Gleichgewicht. Halm ist der typische Walser-Held - weil er an einem Leben scheitert, das er zu beherrschen meint. Walser führt seine Helden regelmäßig an Grenzpunkte. Selten wird das so glänzend erzählt wie in diesem Buch. Der Walser-Klassiker. Hier weiterlesen: Martin Walsers „Ein sterbender Mann“.

„Angstblüte“ (2006): Karl von Kahn - was für ein Walser-Name! Der Mann ist Anlageberater. Er vermehrt Geld. Freundschaft, Liebe und Glück zu vermehren - darauf versteht er sich allerdings nicht. Karl von Kahn wird von seinem besten Freund gelinkt, von seiner Frau Gundi an der Nase herumgeführt. Alter, Erfolg, Täuschung: Martin Walser fächert in diesem Roman seine typischen Themen auf. Er verbindet scharfe Kritik an der Beliebigkeit menschlicher Verbindungen in der Leistungsgesellschaft und grandiosen Lesespass. Ein Walser-Feuerwerk. Hier weiterlesen: Erotik der Worte - der Roman „Das dreizehnte Kapitel“.

„Ein liebender Mann“ (2008): Ältere Männer, junge Frauen - diese typische Figurenkonstellation aus seinen Romanen wird Walser gelegentlich zum Vorwurf gemacht. Der Roman um den 73 Jahre alten Johann Wolfgang von Goethe und die 19 Jahre junge Ulrike von Levetzow funktioniert allerdings nicht wie ein Klischee. Walser erzählt die Episode, die sich 1823 in Marienbad zutrug als anrührende Liebesgeschichte voller Verve und Leichtigkeit. Liebe ist keine Frage der Lebensalter. Das zeigt dieses Buch mit seiner perlenden Prosa. Ein Walser-Funke.