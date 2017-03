Online-Umfrage vor Buchmesse Jeder vierte Deutsche liest täglich in einem Buch

Jeder vierte Deutsche liest täglich in einem Buch MEC öffnen

Blick auf das Messegelände mit der Glashalle am Messesee vor Beginn der Buchmesse in Leipzig. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild

Nürnberg. Trotz Fernsehen und Internet gehören für viele Deutsche Bücher weiterhin zum Alltag. So lese ein Viertel der Bundesbürger täglich oder annähernd täglich in einem Buch, so eine Online-Umfrage.