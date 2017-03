Kulturtipps fürs Wochenende Bela B in Münster in „Hörspiel in Concert“

Osnabrück. Romantische Oper, eine Show über Barry White und Bela B in Münster: Zum vierten Wochenende im März 2017 gibt es fünf Tipps der NOZ-Kulturredaktion.

Zweimal „Der fliegende Holländer“ in Hannover

An diesem Wochenende gibt es in Hannover zwei Inszenierungen des Stückes „Der fliegende Holländer“. Am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr wird das Stück im Niedersächsischen Staatstheater aufgeführt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.staatstheater-hannover.de.

„Der Freischütz“ in Bielefeld zu sehen

Wer noch nicht die romantische Oper „Der Freischütz“ gesehen hat, kann das an diesem Wochenende in Bielefeld nachholen. Am Samstag, 25. März, gibt es um 19.30 Uhr im Stadttheater die Gelegenheit zu überprüfen, ob Jäger Max seine geliebte Agathe bekommt. Weitere Infos im Internet unter www.theater-bielefeld.de.

Musiker Bela B als „Sartana“

Bekannt geworden ist er durch die Punkrock-Band „Die Ärzte“. Nun ist der Schlagzeuger und Sänger Bela B am Samstag, 25. März, um 20 Uhr in der Halle Münsterland inMünster zu hören. In dem „Hörspiel in Concert“ leiht der Musiker der Titelfigur „Sartana“ seine Stimme. Weitere Infos unter www.mcc-halle-muensterland.de.

Show über Barry White in Hannover

Er gilt als einer der größten Soul-Künstler des 20. Jahrhunderts: Barry White. Der US-Amerikaner Eric Conley erinnert mit „The Barry White Experience“ im Theater am Aegi am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr in Hannover an die Legende. Weitere Informationen im Internet unter www.theater-am-aegi.de.

Mirja Boes tourt durch Hamburg

Mit ihrem Programm „Für Geld tun wir alles“ geht Sängerin und Komikerin Mirja Boes samt ihrer Band „Die Honkey Donkeys“ auf Tour. Dazu plant die Künstlerin am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr auch einen Halt in Schmidts TIVOLI in Hamburg. Weitere Informationen im Internet unter www.tivoli.de.