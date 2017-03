Bestseller „Ein fliehendes Pferd“ Romane der Antihelden: Martin Walser wird 90

Osnabrück. Martin Walser ist der Spezialist für Antihelden auf Glückssuche. Mit seinen Romanen spürt er Lebenslügen der Wohlstandsgesellschaft nach. Am 24. März 2017 wird er 90 Jahre alt.

Sie heißen Anselm Kristlein, Helmut Halm oder Karl von Kahn. Martin Walsers Romanhelden gehören zur arrivierten Mittelschicht von Geld und Geist. Nach außen stehen sie blendend da. Aber ganz normale Leben narrt diese Studienräte, Werbefachleute, Investmentleute. Das Geld, das Glück, die Frauen – Walsers Figuren haschen nach dem Gefühl der endlich erfüllten Existenz. Oder trauern ihm melancholisch nach. Dieser Romancier hat lauter Antihelden erfunden, lauter Repräsentanten eines lauen Lebens unter den Bedingungen der Leistungs- und Konsumgesellschaft. In jedem dieser Konformisten wohnt ein Streuner und Herumtreiber.

Kein großer Zeitroman

Eine „Blechtrommel" hat Martin Walser nicht geschrieben, auch keine „Deutschstunde" oder „Nikolaikirche": Anders als seine Schriftstellerkollegen Günter Grass, Siegfried Lenz oder Erich Loest hat Walser nie nach dem Stoff der großen Historie gegriffen. Statt Zeitgeschichte enthalten seine Romane Zeitgefühl. Keiner von Walsers Romanen prägt allein das Bild dieses Autors – trotz der brillanten Zeitsatire „Ehen in Philippsburg" (1957) oder dem Tausendseiter „Halbzeit" (1960), trotz der populären, mit Ulrich Noethen und Katja Riemann verfilmten Novelle „Ein fliehendes Pferd" (1978). Walsers Werk begleitet die Geschichte der Bundesrepublik dafür wie ein nie abreißendes Textkontinuum, wie eine einzige große Studie zur kollektiven Mentalität seiner Gesellschaft.

Vier Töchter - und ein Sohn

Walsers Karriere folgt selbst dem Zeitbogen der Bundesrepublik und ihrer Geschichte. Geburt in Wasserburg am Bodensee, blutjunger Soldat, danach Student in Tübingen, Redakteur, Teilnehmer an den Treffen der „Gruppe 47", seit 1957 freier Schriftsteller, der am Bodensee lebt und gleichsam aus der Randlage auf die Republik schaut. Die vier Töchter folgen ihrem Vater in die Kunst, Franziska als Schauspielerin, Johanna, Alissa und Theresia als Schriftstellerinnen. Erst 2009 wird bekannt, dass auch der Journalist Jakob Augstein Martin Walsers Kind ist. Die Mutter ist Maria Carlsson, die frühere Frau von Spiegel-Chef Rudolf Augstein.

Auschwitz als „Moralkeule“?

Mehr als diese Affäre bestimmen Kontroversen Walsers Bild in der Öffentlichkeit. 1998 spricht er in der Frankfurter Paulskirche in seiner Dankrede für die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels von der „Instrumentalisierung des Holocaust", von der Erinnerung an Auschwitz als „Moralkeule". Die folgende Debatte mit Ignatz Bubis, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, geht ebenso in die Zeitgeschichte der Bundesrepublik ein wie der Streit um Walsers Roman „Tod eines Kritikers" (2002). In diesem Buch stirbt der für seine heftigen Verrisse gefürchtete Literaturkritiker André Ehrl-König. Hat Walser mit dieser Figur das kaum kaschierte Porträt von Marcel Reich-Ranicki („Das literarische Quartett") gezeichnet und zugleich üble antisemitische Klischees bedient? Noch vor der Publikation des Romans - ein krachendes Novum in der Literaturkritik - rechnet der damalige FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher in einem offenen Brief mit Walser ab, macht den „Mord an einem Juden" als eigentlichen Gegenstand des Romans aus.

Einsatz für die SPD

Vergessen schien nicht nur damals, dass Walser Anfang der sechziger Jahre als Zuhörer in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen sitzt und die Verdrängung des Holocausts in seinem Stück „Der schwarze Schwan" (1964) thematisiert. Und wer weiß noch, dass Walser in diesen Jahren gegen den Vietnam-Krieg protestiert und für die SPD und ihre neue Politik eintritt? Anders als Günter Grass, Siegfried Lenz und Heinrich Böll, sein Generationsgenossen, Gefährten aus der „Gruppe 47" und zugleich literarischen Antipoden, ist Walser allerdings politisch nicht zu verorten. Er brauche „keine Vorstellung von einer kontinuierlichen Idee in mir", sagt der Autor 2010 im „Spiegel"-Interview. Walser ist mit Hut und struppigen Augenbrauen für Karikaturisten eine Type. Aber auf der Landkarte der Meinungen und Statements besetzt er keinen festen Ort. Vielleicht ist die damit verbundene Irritation der eigentliche Walser-Skandal – zumindest in den Augen der Medien- und Talkshow-Gesellschaft.

Romane über letzte Fragen

Walser schreibt keine Gesinnung, er schreibt Literatur. Mokant und süffisant schaut er auf seine Romanfiguren und ihre Halbheiten. Jedes seiner Bücher funktioniert als Tiefenblick in deutsche Seelenlagen. In den letzten Jahren begibt er sich mit Romanen wie „Muttersohn“ (2011) und „Ein sterbender Mann“ (2016) gar auf die Spur letzter Lebens- und Jenseitsfragen. Walser fragt bohrend danach, wie der Einzelne in der Multioptionsgesellschaft sein Glück finden kann. Leben wird erst erträglich, wenn es in Literatur übersetzt ist, findet Walser. Seine Bücher geben ihm recht. Die eloquente Prosa dieses Geläufigkeitsschriftstellers perlt und glitzert in jeder Zeile. Wie Romanheld Helmut Halm springt der Leser in diesen Ozean wie in eine Sprachbrandung. Sie trägt ihn, sie wirft ihn um. Und in jedem Fall gibt sie ihn belebt und verändert wieder frei.

