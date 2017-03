Ausgerüstet mit Oberklasse-Komfort und technischen Highlights steuert Opel sein neues Flaggschiff Insignia nun sogar in die Untiefen von Audi, BMW & Co...

Rüsselsheim. Opel wird französisch. Doch vor dem Verkauf an PSA fahren die Hessen noch schnell ihr neues Meisterstück Insignia Grand Sport zum Händler. Das Flaggschiff der Rüsselsheimer soll mit schönen Formen, hochwertigem Interieur und einigen Technik-Highlights nicht nur Passat, Mondeo & Co. Paroli bieten, sondern ebenso zum „ernst zu nehmenden Herausforderer für den einen oder anderen Premium-Anbieter“ werden, wie Opel-Produktmanager Albrecht Schäfer betont.

Wobei der Zusatz Grand Sport allerdings leicht übertrieben scheint. Großen Sport bietet die 4,90 Meter lange Fließhecklimousine nicht. Auch wenn die Karosserie auf den ersten Blick wie ein viertüriges Coupé mit dynamischen Schwüngen und filigranem Feinschliff erscheint und der bis zu 200 Kilogramm leichtere Insignia mit dem richtigen Triebwerk unter der Haube durchaus agil zu bewegen ist.

Die gestreckte Form, kürzere Überhänge und ein verlängerter Radstand im Vergleich zum Vorgänger schaffen mehr Platz im Innenraum. Auf den hinteren Plätzen gibt es mehr Kniefreiheit, die groß gewachsene Personen allerdings auch brauchen, weil sie wegen des abfallenden Daches weiter in die Sitze rutschen müssen. Der Kofferraum fasst 490 Liter, werden die hinteren Sitzlehnen nach vorn geklappt, sind es bis zu 1450 Liter. Beim Kombi Sports Tourer, der zeitgleich mit der Limousine am 24. Juni zum Händler rollt, sind es 560 bis 1665 Liter.

Dem sportlichen Anspruch gerecht wird noch am ehesten das Zwei-Liter-Topmodell mit 260 PS, serienmäßig mit einem weiter entwickelten Allradantrieb, der die Kraft noch schneller und gezielter verteilt sowie einer sanft, präzise und schnell schaltenden Achtgangautomatik. So gerüstet schnellt die Limousine in 7,3 Sekunden auf Tempo 100 und wird erst bei 250 km/h von der Elektronik eingefangen. Darunter rangiert ein 1,5-Liter-Turbodirekteinspritzer mit 140 oder 165 PS. Letzterer kommt etwas schleppend aus dem Drehzahlkeller, schnurrt in den höheren Gängen aber flott und laufruhig vor sich hin. Die drei Diesel mit 110, 136 und 170 PS punkten mit wuchtigen Drehmomenten und bescheidenen Normverbräuchen.

Auch im Interieur vertragen sich einige Details nicht mit dem Premiumanspruch: das maximal acht Zoll große Display mit altmodisch bunter Grafik etwa oder die Lenkradstockhebel aus Corsa & Co. Dennoch sind Cockpit und Instrumentierung hochwertig bestückt und durchdacht angeordnet. Tatsächlich bietet der Insignia Komfortdetails, die eher eine Klasse höher zu finden sind. Etwa ein Head-up-Display, das brillant Tempo- und Navigationshinweise in die Frontscheibe projiziert. Oder das weiter entwickelte Matrix-Licht mit einem bis zu 400 Meter weit strahlendem Fernlicht, das gleich mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausblenden kann. Ledersitze mit Belüftung und Massagefunktion, 360-Grad-Kamara mit Vogelperspektive sowie den Online-Servicedienst OnStar gehören ebenso dazu. Kostet alles natürlich richtig Geld, womit das Topmodell schnell auch mal über die 50000-Euro-Hürde springt und so tatsächlich im Revier von Audi, BMW & Co. landet.

Das Einstiegsmodell mit 140 PS aber ist auch schon ab 25940 Euro zu haben, gut bestückt mit Klima- und Audioanlage, Tempomat, schlüssellosem Start sowie Kollisionswarner mit Fußgängererkennung und City-Notbremse. Die Diesel beginnen ab 27625 Euro. Der Kombi Sports Tourer kostet jeweils einen Tausender mehr.