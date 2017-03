Mittelklasselimousine im Test MEC öffnen Schöner wird‘s nicht – Alfa Romeos neue Giulia

Die Alfa Romeo Giulia punktet mit italienischen Design und fast schon deutscher „Freude am Fahren“. Fotos: Alfa Romeo

Lange Zeit war es ausgesprochen still bei Alfa Romeo. Doch nach einer ausgedehnten Neuheitenflaute wechseln die Italiener wieder in den Angriffsmodus: Mit der Mittelklasselimousine Giulia hat Alfa eines der schönsten aktuellen Autos am Start. Im Test: der 180-PS-Diesel mit Achtgang-Automatik.