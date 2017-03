Rezept(e) des Monats März Kochen mit wildem Knoblauch: Bärlauchpesto und Cordon Bleu

Osnabrück. Frühlingszeit ist Bärlauch-Zeit. Die Rezepte des Monats März drehen sich ganz um den wilden Knoblauch. Dieses mal wird Bärlauch-Pesto hergestellt und ein Bärlauch-Cordon-Bleu zubereitet.

Hier und da lassen sich bereits die ersten zarten Blätter blicken. Der wilde Knoblauch, wie Bärlauch auch genannt wird, ist verwandt mit Zwiebeln, Lauchzwiebeln und Knoblauch. Das würzige Wildkraut mit dem milden Knoblaucharoma gibt vielen Gerichten den besonderen Pfiff. Ein Vorteil dabei ist, dass Bärlauch im Gegensatz zum Knoblauch keine Fahne hinterlässt. Auf dem Markt oder im Supermarkt wird Bärlauch oft im Bund angeboten.

Bärlauch aus dem Wald

Bei einem Waldspaziergang findet man ihn in schattigen Laubwäldern mit feuchtem Boden. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie Bärlauch pflücken, zerreiben Sie ein Blatt. Riecht es nach Knoblauch, dann können Sie es bedenkenlos pflücken. Waschen Sie die Blätter vor dem Verzehr sorgfältig ab. Neben den Blättern des Bärlauchs können auch die Zwiebeln verzehrt werden. Bärlauch schmeckt frisch am besten. Um ihn zu konservieren kann er eingefroren werden oder zu Bärlauch-Pesto verarbeitet werden. Dieser schmeckt herrlich in einem Cordon Bleu. Hier die passenden Rezepte dazu:

Bärlauch-Pesto:

Zutaten für 1 Glas:

100 Gramm Pinienkerne

80 Gramm junge Bärlauchblätter (etwa 3 Hand voll)

0,150 Liter Olivenöl

Salz/ Pfeffer

Zubereitung:

Die Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne goldgelb anrösten, so bekommen sie ein feines Aroma. Danach im Mixer grob zerkleinern. Den Bärlauch waschen, trockentupfen und die Blätter klein schneiden. Den Bärlauch zu den Pinienkernen in den Mixer geben und unter Mixen nach und nach Olivenöl dazugeben, bis das Pesto eine schöne cremige Konsistenz hat. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Bärlauch-Cordon-Bleu

Zutaten für 4 Portionen:

4 Schnitzel

Bärlauch - Pesto

4 Scheiben Schinken 4 Scheiben Emmentaler

4 Esslöffel Frischkäse

Salz/ Pfeffer

Mehl 2 Eier

Semmelbrösel

Butterschmalz oder Öl

Zahnstocher

Zubereitung:

Für das Bärlauch-Cordon-Bleu die Schnitzel auf eine Arbeitsplatte legen, mit Folie bedecken und zart klopfen. Salzen, pfeffern und mit Schinken und Käse belegen. Bärlauch-Pesto und etwas Frischkäse darauf verteilen, zusammenklappen und mit Zahnstochern fixieren. Die gefüllten Schnitzel zuerst in Mehl wenden, durch verquirlte Eier ziehen und in Semmelbröseln wälzen. Reichlich Butter oder Öl in einer Pfanne erhitzen und die Bärlauch-Cordons-Bleus goldbraun ausbacken. Guten Appetit!