Neue Snacks im Supermarktregal Sind Gemüsechips gesünder als Kartoffelchips?

Osnabrück. Im Windschatten des Vegan-Trends erobern neue Snacktüten die Supermarktregale: Gemüsechips, hergestellt aus Roter Bete, Pastinaken, Wirsing, Süßkartoffel, Zucchini oder Möhre. Doch sind die eine gesündere Alternative zu Karoffelchips?

Noch vor zwei Jahren zählten die Gemüsechips zu den außergewöhnlichsten Neuheiten der Internationalen Süßwarenmesse ISM in Köln. Nun sind sie im Handel angekommen.

Gemüse auf der Packung hört sich per se nach gesunder Ernährung an. Ein Blick auf die Zutatenliste lohnt sich immer und bringt Klarheit: Können die neuen Chipssorten tatsächlich eine gesündere, kalorienärmere Alternative sein?

Hoher Fettgehalt

Ohne den hohen Fettgehalt wäre es so einfach. Doch den haben Kartoffelchips und Gemüsechips gemeinsam: Etwa 30 Gramm Fett pro 100 Gramm Gemüsechips kommen da in der Regel zusammen, rechnet die Verbraucherschutzzentrale Nordrhein-Westfalen vor. Das sei „ähnlich viel“ wie in handelsüblichen Kartoffelchips. Kein Wunder: Beide Snacks werden meist frittiert oder in Öl gebacken.

Hoher Ballaststoffgehalt

Jedoch: Die Gemüsechips könnten, so heißt es weiter, mit einem „relativ hohen Ballaststoffgehalt“ punkten. Und: „Erfreulich ist, dass Gemüsechips häufig ohne Geschmacksverstärker und andere umstrittene Zutaten auskommen“, erklärt Andrea Danitschek auf der Homepage der Verbraucherzentrale Bayern. Die Hersteller würden sich auf wenige Zutaten wie beispielsweise Gemüse, Sonnenblumenöl und Salz beschränken.

Salzgehalt nur etwas geringer

„Der Salzgehalt ist im Vergleich zu Kartoffelchips etwas geringer“, erklären die Verbraucherschützer, um dann gleich wieder auf die Spaßbremse zu treten: „Eine Portion deckt bereits 10 Prozent der maximalen Salzempfehlung.“

Wegen des hohen Fettgehalts raten Verbraucherschützer deshalb: Erstens: Chips nur ab und zu in Maßen verzehren. Zweitens: Gemüse- oder Kartoffelchips lieber selber herstellen, denn dabei hat man es selbst in der Hand, wie viel Fett in den Chips steckt. Auch lassen sich die Gewürze je nach Geschmack variieren.

Hier gibt es ein Rezept für selbstgemachte Gemüsechips.