Fristen und Vorgaben Osterfeuer 2017 in Osnabrück: Anträge bis zum 31. März

Osnabrück. Osterfeuer haben eine lange Tradition. Auch an Ostern 2017 werden wieder viele Menschen mit einem Osterfeuer feiern. Anzünden darf jedoch nicht jeder eines. Was erlaubt ist sowie Informationen zur Anmeldung, Terminen und Fristen für das Osterfeuer 2017 gibt es hier.

Der Rat der Stadt Osnabrück hat klare Regelungen für das Abbrennen eines Osterfeuers aufgestellt. Seit dem Jahr 2010 sind nur noch öffentliche Osterfeuer von Vereinen und Organisationen zulässig. Privatpersonen dürfen in bebauten Ortsteilen und Kleingärten nur kleine Osterfeuer anzünden. Generell gilt jedoch: Osterfeuer sind in der Innenstadt von Osnabrück und den bebauten Ortsteilen verboten. Das Verbot gilt auch für Kleingartenparzellen, da hier die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können Diese Regelungen gelten auch für das Osterfeuer 2017.

So groß darf das Osterfeuer 2017 sein

Die maximale Grundfläche des Osterfeuers beträgt 25 Quadratmeter. Aufgeschichtet werden darf das Brennmaterial maximal auf eine Höhe von vier Metern. Doch nicht jedes brennbare Material darf für das Osterfeuer verwendet werden. Lediglich Gehölz- und Strauchschnitt sind erlaubt. Auch die Größe des Holzes für das Osterfeuer ist reguliert. Der Astdurchmesser darf maximal zehn Zentimeter betragen. Zudem muss das Brennmaterial einen Tag vor dem Abbrennen noch einmal komplett umgeschichtet werden. Zu Gebäuden und Wäldern muss grundsätzlich ein Mindestabstand von 50 Metern eingehalten werden. Einzelbäume und Hecken müssen mindestens 15 Meter vom Osterfeuer entfernt stehen.

Anmeldung eines Osterfeuers

Wer in Osnabrück dieses Jahr ein Osterfeuer veranstalten will, der muss zuvor bei der Stadt Osnabrück einen Antrag zur Genehmigung stellen. Genehmigt werden generell nur Osterfeuer am Ostersonntag und am Ostermontag, sofern sie der Öfffentlichkeit zugänglich sind. Die Anträge müssen spätestens bis Freitag, 31. März, schriftlich beim Fachbereich Umwelt und Klimaschutz eigegangen sein. Bei erstmaliger Antragstellung ist die kostenpflichtige Abnahme der vorgesehenen Fläche durch den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz erforderlich. Ausführliche Informationen erteilt Heiko Brosig, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Telefon 0541 / 323 2434.

Eine interaktive Karte ermöglicht es zudem, die gewünschte Straße und Hausnummer auszuwählen, um anschließend sofort feststellen zu können, ob ein Osterfeuer 2017 am gewünschten Standort möglich ist.