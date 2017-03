Osnabrück. Zeitumstellung 2017: Ende März heißt es wieder Uhr umstellen. Wie immer erfolgt die Zeitumstellung auf die Sommerzeit am letzten Sonntag im März. Die Sommerzeit 2017 beginnt in der Nacht von Samstag, 25. März 2017, auf Sonntag, 26. März 2017. Hier gibt es alles Wissenswerte zur Zeitumstellung auf die Sommerzeit 2017.

Zwei Mal im Jahr stellen sich die Menschen diese Frage: Wann ist die Zeitumstellung? Ende März ist es wieder so weit. Am 26. März beginnt die Sommerzeit 2017. Bei der Zeitumstellung wird die Uhr um eine Stunde von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Damit fehlt in der Nacht vom 25. auf den 26. März 2017 eine Stunde. Ab der Zeitumstellung auf die Sommerzeit 2017 bleibt es morgens also wieder eine Stunde länger dunkel, dafür ist es abends eine Stunde länger hell. (Weiterlesen: Mehrheit gegen Zeitumstellung wächst.)

Zeitumstellung 2017: Am 26. März beginnt die Sommerzeit

Die Zeitumstellung am 26. März 2017 wird erneut vielen Menschen zu schaffen machen. Einer Umfrage aus dem Jahr 2014 zufolge leidet jeder Vierte unter der Zeitumstellung – vor allem Berufstätige. 71 Prozent der Befragten gaben damals an, die Zeitumstellung auf Sommerzeit für überflüssig zu halten. Die fehlende Stunde kriegen sie aber wieder; doch das erfordert Geduld: Erst am 29. Oktober 2017 beginnt die Winterzeit und die Uhren werden zurückgestellt, von 3 auf 2 Uhr. (Weiterlesen: Zeitumstellung erhöht Risiko für Schlaganfall.)

Sommerzeit 2017: Warum die Zeitumstellung?

Durch die bessere Ausnutzung des Tageslichts in der Sommerzeit soll Energie eingespart werden. Allerdings bezweifeln Experten den Effekt, etwa der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Er könne seit Jahren keine Sparwirkung erkennen. Ohnehin mache der Anteil des Lichts am Stromverbrauch der deutschen Haushalte nur rund acht Prozent aus, Energiesparlampen würden diesen Wert reduzieren. (Weiterlesen: Wann ist der kalendarische Frühlingsanfang?)

Die erste Zeitumstellung auf Sommerzeit erfolgte in Deutschland im Jahr 1916. Danach wurde sie gelegentlich abgeschafft und wieder eingeführt. Seit 1980 wurde sie in Deutschland endgültig festgelegt. Sie gilt seit 1996 für die gesamte EU. Frankreich war das erste mitteleuropäische Land, das die Sommerzeit 1976 nach der Ölkrise (1973) eingeführt hatte. (Weiterlesen: Seit einem Jahrhundert werden die Uhren umgestellt.)

Wie kann man sich die Zeitumstellung merken?

Nicht nur die Frage nach dem „Wann“, sondern auch die Frage nach dem „Wie“ stellen sich viele Menschen, wenn es um die Zeitumstellung geht. Es gibt einige hilfreiche Merksätze, um sich die Richtung der Zeitumstellung auf die Sommer- und Winterzeit zu merken.

Merksätze zur Zeitumstellung:

„Immer zum Sommer hin.“ Also im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.

„Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer“ – im Frühjahr plus, im Winter Minus.

„Früher aufstehen im Frühjahr“, denn die Uhr wird vorgestellt und die Schlafzeit verringert sich um eine Stunde.

„Im Winter gibt es Winterschlaf.“ Eine Stunde mehr Schlaf, denn die Uhren werden zurückgestellt.

„Spring forward, fall back.“ Im Frühling (spring) den Zeiger eine Stunde vordrehen, im Herbst (fall) eine Stunde zurück.

