4:1-Sieg in Aserbaidschan DFB-Team: Schürrle auffälligster Offensivspieler

Doppeltorschütze: André Schürrle hatte einen netten Abend in Aserbaidschan. Foto: AFP

Baku. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt in WM-Qualifikation mit 4:1 gegen Aserbaidschan und sichert damit die Tabellenführung in der Gruppe C. Hier die Einzelkritik des DFB-Teams: