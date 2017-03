Osnabrück. Alle Highlights bei Netflix, Amazon, Maxdome und Chili.tv - ab dem 20. März 2017 laufen unter anderem diese Serien und Filme: „Gravity“, „Patriot“ - Staffel 1, „Dead Man Down“, „Vaiana“ und „Greys Anatomie“ - Staffel 13.

Ob Netflix , Amazon Prime Video oder andere Streaming-Services, durch die Verfügbarkeit von tausenden aktuellen und älteren Titeln stehen Nutzer regelmäßig vor der Qual der Wahl.

Um einen Überblick zu behalten, was sich lohnt und was nicht, stellt IsnotTV, Partner von noz.de, hier jede Woche freitags die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Die Tipps kommen nicht von professionellen Filmkritikern - sondern sie sind die Empfehlungen von Film-Fans weltweit. Mit einem Klick auf das Bild können Sie den Trailer ansehen und Bewertungen lesen. Wie isnotTV funktioniert, lesen Sie hier.

Unsere Streaming-Tipps der vergangenen Wochen auf einen Blick: www.noz.de/themen/streaming-tipps-zum-wochenende

Hier die Serien- und Film-Neustarts ab dem 20. März 2017

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Gravity entführt Abonnenten in dieser Woche auf ein rasantes Abenteuer im All mit Sandra Bullock und George Clooney. Außerdem erwirbt sich die Atheistin Madalyn Murry O’Hair mit ihren Ansichten den Titel der Most Hated Woman in America. Grace und Frankie schließen sich gemeinsam gegen ihre Ehemänner zusammen und auch Emilia Urquiza kämpft in Ingobernable als mexikanische First Lady gegen ihren zwielichtigen Ehemann. Jede Menge Rivalitäten gibt es außerdem bei den Buttersnike & Gumbles.

Die brilliante Ingenieurin Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) befindet sich zusammen mit Weltall-Veteran Matt Kowalski (George Clooney) auf ihrer ersten Astronauten-Mission, als eine unerwartete Katastrophe eintritt. Das Raumschiff wird komplett zerstört und Stone befindet sich schon bald in einer schier unmöglichen Situation: Sie muss völlig auf sich allein gestellt zurück zur Erde gelangen. Regisseur Alfonso Cuarón erhielt 2014 für Gravity den Oscar für die beste Regie. (Mit Sandra BullockGeorge Clooney)

Basierend auf einer wahren Geschichte porträtiert dieser Film den schwierigen Stand der bekennenden Atheistin Madalyn Murray O"Hair (Juno Temple), die jede Menge Hass auf sich lud, als sie die Organisation American Atheist gründete. 23 Jahre war sie Vorsitzende dieser Organisation und setzte unter anderem durch, dass das verpflichtende Bibellesen an amerikanischen Schulen abgeschafft wurde. Schnell wurde sie durch ihren Einsatz zum Feindbild gläubiger Amerikaner stilisiert. (Mit Adam ScottJuno Temple)

Die elegante Grace (Jane Fonda) und die exzentrische Frankie (Lily Tomlin) haben auf den ersten Blick nicht viel mehr gemeinsam, als dass sie beide schon etwas älter sind und der gut betuchten Gesellschaftsschicht angehören. Als die beiden jedoch erfahren, dass ihre Ehemänner schwul sind und seit 20 Jahren ein Verhältnis miteinander haben, befinden sich die beiden Frauen unerwartet im selben Boot. (Mit Jane FondaLily Tomlin)

Als First Lady von Mexiko hat Emilia Urquiza (Kate del Castillo) große Pläne für ihr Vaterland. Sie möchte Einigkeit und Frieden in dem Land schaffen, dass ihr Mann, President Diego Nava ( Erik Hayser), regiert. Doch der ist in unsaubere Geschäfte verwickelt. Als Emilia auf diese Geheimnisse stößt steht sie vor der schwierigen Wahl, zu ihrer Familie zu halten oder für ihre Ideale zu kämpfen. (Mit Kate del CastilloErik Hayser)

Die liebenswerten Tink, Bounce and Willi verbringen ihre Freizeit gerne in ihrem kleinen Reich, dem Schrottplatz und tollen dort herum. Doch bei allem Übermut müssen sie immer darauf achten, ihren Nachbarn, den stinkenden Bottersnikern, nicht zu nahe zu kommen. Zwischen Bottersnikerin und Gumbles herrscht schon seit Ewigkeiten Streit und so bekämpfen sie sich, egal ob es einen Anlass gibt oder nicht. (Mit Ray Chase, Robbie Daymond)

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon lädt in dieser Woche zum Lachen ein. Einerseits ist das Sequel Ted 2 mit viel zweideutigem Humor neu im Angebot, aber auch Woody Allen wird mit seiner neuen Serie Crisis in Six Scenes für viele Lacher sorgen. In Patriot kämpft Agent John Tavner mit seiner neuen Undercover-Identität. Ernst wird es allerdings bei Dead Man Down, denn in diesem Film begleicht Colin Farrell einige offene Rechnungen.

Im zweiten Teil der beliebten Komödie um einen sprechenden und vulgären Teddybär, muss sich besagter Ted vor Gericht verteidigen. Er und seine brandneue Gemahlin Tami-Lynn (Jessica Barth) stoßen mit ihrem Kinderwunsch auf Widerstand von Seiten der Regierung. Ted muss beweisen, dass er gesetzlich wie ein Mensch behandelt werden sollte, doch dafür müssen er und sein Kumpel John (Mark Wahlberg) erstmal ein paar Manieren lernen. (Mit Jessica BarthMark Wahlberg)

In dieser Koproduktion von Amazon Prime und Woody Allen wird der Stadt New York und den 1960 Jahren in Amerika ein komödiantisches Denkmal gesetzt. Sidney Munsinger (Woody Allen) ist eigentlich Schriftsteller, doch nun soll er bei einer neuen Fernsehserie mitwirken - und ist damit heillos überfordert. Als wäre das nicht genug, steht eines Tages auch noch Ausreißerin Lennie Dale (Miley Cyrus) vor seiner Tür. (Mit Woody AllenMiley Cyrus)

Nachrichtenoffizier John Tavner (Michael Dorman) wird mit der Aufgabe betraut zu verhindern, dass der Iran funktionsfähige Atomwaffen entwickelt. Dafür muss er undercover gehen und nimmt die Identität eines mittelständischen Angestellten einer Rohrbau-Firma im mittleren Westen der USA an. Mit der neuen Situation ist der anfangs hoch motivierte Spezialagent allerdings heillos überfordert. (Mit Terry O"QuinnMichael Dorman)

Auftragsmörder Victor (Colin Farrell ) hat ein eindeutiges Ziel: seinen ehemaligen Boss Alphonse Hoyt (Terrence Howard), der für den Mord an Victors Familie verantwortlich ist. Beatrice (Noomi Rapace) hat ebenfalls blutige Rachegelüste. Sie ist die ehemalige Geliebte Hoyts und wurde von ihm entstellt. Geeint in ihrem Hass auf den Missetäter begeben sich beide auf eine gewalttätige Rache-Mission. (Mit Colin FarrellNoomi Rapace)

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Disney-Prinzessin Vaiana geht in dieser Woche bei Maxdome auf große Fahrt. Die Ärzte von Grey’s Anatomy haben währenddessen im Job und auch im Privatleben einiges auszuhalten. Criminal Minds: Beyond Borders stellt eine neue BAU-Einheit für die Sicherheit der USA zusammen. Tumbledown zeigt den Weg einer jungen Witwe zurück ins Leben. Von Kokowääh 2, der Geschichte um die verrückte Patchworkfamilie mit Til Schweiger und Emma Schweiger müssen sich Komödien-Liebhaber allerdings diese Woche verabschieden..

Disneys neueste Prinzessin sticht in See. Um ihre bedrohte Heimatinsel zu retten, macht sich die mutige Häuptlingstochter Vaiana zu einer Reise über das große Meer auf, um den Halbgott Maui (gesprochen von Dwayne Johnson) zu suchen. Er hat durch einen lange zurückliegenden Diebstahl den Zerfall der Welt eingeleitet und soll nun seinen Fehler wiedergutmachen. (Mit Auli"i CravalhoDwayne Johnson)

Grey’s Anatomy zeigt die Geschehnisse am Seattle Grace Hospital rund um die junge Ärztin Meredith Grey (Ellen Pompeo ). Neben dem harten Alltag im Krankenhaus stellen sie auch die Freundschaften zu anderen jungen Ärzten und ihre Off-On-Beziehung mit Neurochirurg Derek Shepherd (Patrick Dempsey) sowie das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter vor viele Herausforderungen. (Mit Ellen PompeoPatrick Dempsey)

Criminal Minds: Beyond Borders ist eine Spin-Off-Serie von Criminal Minds, in deren Zentrum eine neue BAU-Einheit steht. Geleitet wird sie von Jack Garrett (Gary Sinise), der schon zwei Jahrzehnte FBI-Erfahrung hat. Gemeinsam mit seinem Spezialteam bestehend aus Clara Seger (Alana De La Garza), Matthew Simmons (Daniel Henney), Russ Montgomery (Tyler James Williams) und Mae Jarvis (Annie Funke) bekämpft er Verbrechen über die Grenzen der USA hinaus. (Mit Gary SiniseAlana De La Garza)

Im Leben der Patchwork-Familie aus Kokowääh kommen neue Probleme ins Haus. Henry (Til Schweiger) ist mittlerweile Filmproduzent und ärgert sich über seinen exzentrischen Hauptdarsteller (Matthias Schweighöfer). Katharina (Jasmin Gerat) hadert derweil mit ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter. Kuckucksvater Tristan (Samuel Finzi) entdeckt währenddessen sein Junggesellenleben und die kleine Magdalena (Emma Schweiger) verliebt sich erstmals. (Mit Til SchweigerEmma Schweiger)

Vor Jahren hat Hannah (Rebecca Hall) ihren Mann Hunter, einen beliebten Folk-Sänger, bei einem Unfall verloren. Zusammen mit dem New Yorker Schriftsteller Andrew McCabe (Jason Sudeikis) beginnt sie nun die Arbeit an der Biografie ihres verstorbenen Mannes und muss sich dabei erstmals wieder mit der schmerzhaften Vergangenheit auseinandersetzen. Dazu entstehen außerdem romantische Gefühle zwischen ihr und Andrew. (Mit Rebecca HallJason Sudeikis)

Weitere Streaming-Tipps: