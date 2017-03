Osnabrück. Beim Samsung Unpacked 2017, am 29. März, zeigen die Südkoreaner in New York unter anderem das neue Smartphone Samsung Galaxy S8 – doch das ist bei Weitem nicht alles. Eine Vorschau.

Samsung Unpacked 2017 in Kürze

Zwei neue Smartphones: Samsung Galaxy S8 und Samsung Galaxy S8 Plus

Vorstellung des Sprachassistenten Bixby

Neue Brille für virtuelle Realität Samsung GearVR

Neue 360-Grad-Kamera Samsung Gear360.

Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus

Die Smartphones Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus werden vermutlich die Höhepunkte des Samsung Unpacked 2017 sein – allerdings ist beinahe jedes Detail über die neuen Geräte bereits bekannt. So werden die neuen Flaggschiffe ein nahezu rahmenloses Design bekommen und auf der Vorderseite keine Tasten mehr haben. Interessenten müssen allerdings tiefer in die Tasche greifen als beim Samsung Galaxy S7. Die Preise beginnen ab 799 Euro. (Weiter zum ausführlichen Blick auf das Samsung Galaxy S8)

Samsung Bixby

Mit Bixby bringt Samsung seinen eigenen Sprachassistenten an den Start und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Apples Siri, Googles Assistent, Microsofts Cortana und Amazons Alexa. Bixby soll unter anderem Texte lesen, erfassen und als Informationen verarbeiten können. Offen ist, in wie weit Samsung die Technologie des Unternehmens Viv integriert, die Samsung 2016 gekauft hatte. Viv ist ein virtueller Assistent, den die ursprünglichen Entwickler hinter Apple Siri geschaffen hatten. (Weiterlesen: Apples Siri gegen Microsofts Cortana im Witzduell)

Samsung DeX

Bei Samsung DeX handelt es sich um eine Docking-Station. Nutzer sollen ihr Galaxy-Smartphone mit Tastatur und einem 4K-Monitor verbinden und das Smartphone wie einen Computer bedienen können. Die Samsung DeX Station bietet zwei USB-2.0-Anschlüsse. Die Verbindung zum Smartphone selbst erfolgt über einen USB-C-Anschluss. Dazu kommt ein Ethernet-Port für kabelgebundenes Internet. Die Samsung DeX soll 150 Euro kosten.

Samsung Gear VR

Samsung hält an der virtuellen Realität (VR) fest und veröffentlicht wohl eine neue Version der VR-Brille Samsung Gear VR. In diese können Nutzer ihr Galaxy Smartphone einstecken und in digitale Welten ein- und abtauchen. Die neue Samsung Gear VR soll 129 Euro kosten, was einen Preisanstieg um 30 Euro im Vergleich zum aktuellen Modell bedeuten würde.

Samsung Gear360

Auch eine neue Version der 360-Grad-Kamera Samsung Gear 360 wird voraussichtlich beim Samsung Unpacked 2017 vorgestellt. Die Kamera kostet derzeit 350 Euro, das neue Modell soll deutlich günstiger werden und 229 Euro kosten. (Weiterlesen: iPhone 8 – Technisch erstklassig, aber so teuer wie nie?)