Das Böse lauert hinter der Mauer Helena Waldmann beendet Festival „TANZ Bremen“

Bremen. Wer in ein anderes Land fliegt, erlebt sie jedes Mal, die Passkontrolle. Für gewöhnlich eine Sache von Sekunden: Pass auf, ein prüfender Blick des Beamten, Pass zu und weiter geht‘s.

Jedenfalls wenn man das Glück hat, Deutsche zu sein – und somit einen guten Pass zu besitzen. Wer jedoch aus einem Land kommt, das international gerade nicht allzu beliebt ist, oder optisch unser Bild von Muslimen, hat an den meisten Flughäfen und Grenzen dieser Welt ein Problem. Zuschreibungen von außen sorgen jeden Tag dafür, dass Tausende festgehalten, stundenlang befragt und schlimmstenfalls wieder zurückgeschickt werden – und zwar nicht erst seit Donald Trump.

Reise-Erfahrungen spielen bei Konzeption wichtige Rolle

Eine Situation, die die Theaterregisseurin und Choreografin Helena Waldmann immer dann erlebt, wenn sie mit Künstlerkollegen aus anderen Nationen von einem Engagement zum nächsten reist. Ausgehend von diesen Erfahrungen hat sie das Stück „Gute Pässe, schlechte Pässe – eine Grenzerfahrung“ konzipiert, und all jene Verletzungen, die Vorurteile und Schubladendenken verursachen, auf die Kunst übertragen. Zum Abschluss des „TANZ-Bremen“-Festivals sind es daher Akrobaten und Tänzer, die sich gnadenlos auf der Bühne des Theater Bremen gegenüberstehen.

Zwei Gruppen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So sind die drei Akrobaten ganz klar darauf aus, bis an die körperlichen Grenzen zu unterhalten. Sie schlagen ein Rad nach dem nächsten, machen Salti aus dem Stand und kraxeln eine hohe Metallstange hinauf. Oben angekommen, genießen sie aber nicht die Aussicht, ganz im Gegenteil: Todesmutig rauschen die Künstler um die Stange gewunden kopfüber hinab – und stoppen nur Zentimeter über dem Boden. Das ist knapp, ziemlich knapp und manch ein Zuschauer macht seinem Schrecken mit einem lauten Zischen Luft. Angeberisches Spektakel, das in Schrecken versetzt, das gefällt den vier Tänzern, genau wie die Artisten komplett schwarz gekleidet, überhaupt nicht.

Übergriffe an der Grenze

Fast schon angewidert blicken sie auf die Kraftprotze und bewegen sich zu elektronischer Musik über die Bühne. Bei ihnen wird Ästhetik ganz groß geschrieben, zumindest solange sie nicht vom Hass übermannt werden, sich die Gesichter à la Braveheart mit blauer Kriegsbemalung beschmieren und mit einem „Nein zu Entertainment“ in die Schlacht ziehen. Das allein reicht den Traditionalisten aber noch nicht, neben der sowieso bereits vorhandenen handwerklichen Trennung wollen sie auch noch die räumliche Spaltung, und ziehen mit weißem Klebeband eine Linie. Eine Grenze, an der es in regelmäßig zu Übergriffen kommt, während beide Parteien um die Gunst des Publikums buhlen – genauso wie im realen Leben, wo es für viele Künstler vor allem darum geht, möglichst viele Aufträge, Einnahmen und Chancen an Land zu ziehen.

Waldmann treibt das Aufeinanderhetzen der Künstlergruppen aber noch weiter, sie setzt den verfeindeten Akteuren eine menschliche Mauer entgegen. 20 Bremer sind dafür gecastet worden, die zu Beginn des Stückes erst einmal gemeinsam mit dem Ensemble eine Reihe von Fragen beantworten und sich je nach Ja oder Nein auf der Bühne sortieren. Fragen, die Steuerhinterziehung, Straffälligkeit oder auch Fremdenhass verhandeln. Ein Katalog, der bereits einen ersten Hinweis auf den äußerst deprimierenden Befund der Choreografin zur Lage unserer Welt gibt.

Parabel auf momentane Welt

Für die 20 Mauermenschen ist der seelische Striptease auf der Bühne aber erst der Anfang, eigentlich sollen sie die Aufgabe der Klebelinie übernehmen. Pflichtbewusst trennen sie nun die beiden Parteien und drehen die Inszenierung so zu einer Parabel auf unsere momentane Welt und, ja, auch unser eigenes Leben. Ein Leben, in dem wir mit Zuschreibungen schnell zur Hand sind und in unseren Köpfen Grenzen ziehen. Auf dass alles, was wir nicht kennen oder was uns sonst irgendwie Angst macht, hinter der Mauer verschwinden möge. Eine Art die Welt zu sehen, die aktuell in der Mehrheit der Köpfe vorzuherrschen scheint: Man muss nur einen Blick auf die Berichte über US-Präsident Trump oder in Leserbriefe werfen.

Im Theater Bremen findet diese Angst ihren Höhepunkt in einer Mauer, die sich immer schneller im Kreis dreht und schließlich mit einem schrillen Kreischen aus 20 Kehlen auseinanderplatzt – nur um sich am Ende direkt gegenüber des Publikums aufzubauen. Offenbar sind wir nicht in der Lage, die Grenzen in unseren Köpfen hinter uns zu lassen. Kaum ist eine eingerissen, taucht auch schon die nächste auf.